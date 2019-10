Scandal de proporții! Răzvan Cuc, atac dur la adresa fostei directoare TAROM: Minte

Atac dur la adresa fostei directoare TAROM. Răzvan Cuc o acuză pe aceasta că nu și-a îndeplinit obiectivele și că se dă victimă. Mai mult acesta susține că Mădălina Mezei minte cu desăvârșire și că ar fi trebuit să își asume întârzierile manageriale. Mesajul fostului ministru a fost postat pe o rețea de socializare.

„Se pare că fosta doamnă director general Tarom nu a înțeles că dacă nu face treabă, va sta cu mandatul pe masa Consiliului de Administrație. Nu înțeleg supărarea unor directori de Companii care atunci când nu își îndeplinesc obiectivele pe care și le-au asumat, la preluarea mandatului, vin acum și se dau victime. Doamna Mezei trebuia să-și asume întârzierile manageriale trasate de către CA. Trebuia să facă restructurarea Tarom, trebuia să fie livrat deja primul avion ATR, trebuia să nu încerce să facă anumite jocuri în favoarea unor grupuri din Companie. Minciunile pe care le aruncă acum pe piață, crezând că cineva ar putea să-i securizeze poziția de director general, nu au nicio acoperire. Dacă cineva i-ar fi cerut așa ceva, ar fi trebuit să iasă public, atunci, și să spună lucrurilor pe nume. Or, doamna a așteptat până acum momentul oportun pentru ea, crezând că va deveni o victimă a cuiva și va reuși să rămână în funcție cu sprijinul știut numai de ea.

Trebuie să știe că în funcție nu o ține decât munca, nu jocurile de culise. Înțeleg că nu a avut nimic împotrivă cu revocarea și că așa cum a venit, așa pleacă. Să-și caute acum o altă scuză, mi se pare lipsit de substanță. Probabil că a căzut victima grupurilor de pile și relații din Companie. Nu mă războiesc cu doamna Mezei, dar cred că nu a înțeles ceva din funcția pe care a deținut-o. Funcția de director general al Tarom nu se compară cu cea de șef de reprezentanța de la Bruxelles, unde făcea rezervări de bilete sau protocol pentru prietenii care veneau în vizită. Aici trebuie luate decizii manageriale în interesul Companiei, nu să stai și să aștepți după un “ok” care vine din partea apropiaților. În consecință, doamna Mezei, întoarceți-vă acolo unde știți cel mai bine activitatea: la ticketing și protocol”, a scris Razvan Cuc pe Facebook.

Pe de altă parte, fostul director al companiei TAROM demisă din funcție marți, a declarat joi că în ziua moțiunii de cenzură ministrul Transporturilor, Razvan Cuc (PSD), i-a cerut să rețină la sol aeronavele.

„Da, pot sa confirm ca Razvan Cuc mi-a cerut sa retin la sol aeronavele. I-am spus ca nu se poate, ca nu exista niciun motiv si ca ar fi vorba despre un abuz. In plus, compania TAROM nu poate fi implicata in asa ceva, in chestiuni politice. Cand am fost adusa la TAROM am specificat clar ca nu fac niciun fel de politica, doar sa-mi respect sarcinile profesionale si sa eficientizez societatea, ceea ce am si facut. Ministrul Cuc a invocat tot felul de argumente ca sa fac acest lucru, nu am vrut. Mai mult ca sigur acest refuz a fost motivul destituirii mele”, a declarat Mădălina Mezei.

Reamintim ca premierul desemnat, Ludovic Orban (PNL), a declarat miercuri că menținerea la sol a avioanelor a avut scopul de a îi împiedica pe parlamentari să ajungă la votul moțiunii de cenzură.

Te-ar putea interesa și: