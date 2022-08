Asociaţia Constructorilor de Automobile din China (CPCA) a publicat marți cele mai recente cifre privind livrările de vehicule electrice din luna iulie 2022. Sursa citată arată că numărul acestora s-a dublat până la 486.000 de unităţi.

Totodată, CPCA mai arată și că vehiculele electrice au fost responsabile pentru 26,7% din cele 1,84 milioane de autovehicule pentru pasageri înmatriculate în China.

Așteptările sunt în continuare optimiste, notează Bloomberg. Sursa citată precizează că este de așteptat ca un număr record de șase milioane de automobile electrice să fie vândute în 2022 în China, având în vedere explozia cererii pentru astfel de automobile.

CPCA și-a îmbunătăți și ea estimările anterioare, conform cărora 5,5 milioane de vehicule electrice urmau să fie vândute în acest an și se așteaptă la un nivel record de şase milioane de unităţi.

Trebuie menționat faptul că noua prognoză revizuită marchează o dublare faţă de cele 2,99 milioane de vehicule electrice înmatriculate în 2021 în China. Acest lucru relevă practic creşterea semnificativă a cererii pentru autoturisme curate în China, dar şi provocările pentru constructorii tradiţionali în a se adapta la o piaţă care devine rapid una verde.

Estimările CPCA pe piața auto din China

Asociaţia Constructorilor de Automobile din China (CPCA) rămâne însă cât se poate de sceptică. Mai exact, sursa citată mai adaugă și că noua prognoză optimistă de şase milioane de vehicule electrice vândute în 2022, este în continuare una „relativ prudentă”, urmând a fi revizuită în cursul trimestrului patru.

În ceea ce privește clasamentul producătorilor auto care au vândut mașini electrice, conform estimărilor făcute de CPCA, în luna iulie, producătorul auto american Tesla Inc. a vândut 28.217 autoturisme electrice produse în China.

Dintre acestea, 8.461 au mers pe piaţa locală şi 19.756 au fost exportate, în principal în Europa şi Asia. Pe de altă parte, livrările de automobile electrice Tesla produse în China au scăzut cu 64% comparativ cu luna iunie, în principal din cauza întreruperilor de producţie necesare pentru modernizarea uzinei de la Shanghai, în cadrul unei strategii care prevede dublarea capacităţii de producţie a acestei uzine până la un milion de vehicule pe an.

Menționăm fapte că de cealaltă parte, constructorul auto chinez BYD Co. a anunțat rândul său că în luna iulie a vândut 162.530 de autovehicule, atât vehicule electrice pe baterie şi hibride de tip plug-in.

Piața vehiculelor electrice din China, dominată de Tesla

Deși în momentul de față piața vehiculelor electrice din China este dominată de Tesla și BYD, o serie de mici startup-uri au început şi ele să îşi majoreze cota de piaţă odată cu creştere cererii.

Un exemplu este Hozon New Energy Automobile Co, care a livrat 14.037 de vehicule electrice luna trecută, dintre care 1.382 în străinătate. De cealaltă parte, rivalul Leapmotor Technologies Ltd. a livrat un număr record de 12.044 de autovehicule electrice.

Amintim faptul că în China s-au luat măsuri suplimentare pentru ajustarea industriei auto, având în vedere restricțiile, dar și carantinele care au afectat vânzările în ultima jumătate de an.

Astfel, începând cu luna mai, Guvernul de la Beijing a redus cu 50% taxele la achiziţionarea unui autoturism cu emisii reduse în timp ce autorităţile municipale au venit şi ele cu subvenţii şi stimulente pentru a-i convinge pe cumpărători să se orienteze spre un vehicul cu emisii reduse.