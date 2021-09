Burnout-ul e o afecțiune complexă, asociată cu epuizarea mentală, fizică și emoțională care apare ca urmare a stresului excesiv acumulat pe termen lung. Marea Britanie este una dintre țările cele mai afectate de burnout, scrie Stylist.

51% din problemele de sănătate legate de muncă din anii 2019-2020 erau cauzate de stres, depresie sau anxietate legate de muncă. Introducerea unei săptămâni de lucru de patru zile ar putea diminua o parte din aceste probleme. Cel puțin așa susțin Will Stronge și Kyle Lewis in cartea ”Overtime: Why We Need A Shorter Working Week”.

Timpul liber este important pentru sănătatea noastră

Ei spun că o săptămână de lucru de patru zile este doar una dintre ”soluțiile” necesare pentru că reducerea programului ar putea face o mare diferență când vine vorba de epuizare.

”Diverse studii au arătat – și indicăm lucrarea Sabinei Sonnentag în carte – că timpul liber este cu adevărat important pentru sănătatea noastră și pentru a evita epuizarea”, explică Will Stronge pentru Stylist.

„Vacanța ne permite să ieșim din programul muncii, să ne odihnim și să ne bucurăm de relaxare, dar odată ce revenim începem să vedem din nou simptomele epuizării. Așadar, a avea un concediu regulat pentru odihnă și recuperare are un avantaj suplimentar”.

Pe lângă faptul că oferă oamenilor timpul liber de care au nevoie pentru a preveni epuizarea, o săptămână de patru zile poate fi benefică și pentru că ne ajută să facem lucruri care reduc nivelul de stres.

”Impactul asupra sănătății mintale a fost copleșitor”

Amelie Gregory, în vârstă de 24 de ani, știe cât de benefică poate fi o săptămână de muncă de patru zile. Compania la care lucrează – Reboot Digital PR – a început un test săptămânal, de patru zile, la începutul lunii august. Scopul a fost de a îmbunătăți patru valori-cheie: performanță, productivitate, echilibru muncă-viață profesională și bunăstarea generală a angajaților.

„Impactul asupra sănătății mele mintale a fost copleșitor”, explică ea. „Mă asigur că fac mereu ceva pentru mine în ziua liberă suplimentară și încerc să văd ce hobby-uri mă pasionează”, adaugă ea.

Având în vedere că tot mai mulți angajatori și întreprinderi experimentează săptămâna de patru zile, Stronge și Lewis speră că această schimbare ar putea face o mare diferență pentru bunăstarea angajaților în diverse sectoare.

Pe de altă parte, un raport comandat de campania „Săptămâna de 4 zile” a indicat, în mai, că programul de lucru mai scurt ar putea reduce amprenta de carbon a Regatului Unit.

Experimentul a avut un succes extraordinar în Islanda

Experimentarea săptămânii de lucru de patru zile s-a dovedit a fi un „succes extraordinar” în Islanda și i-a făcut pe mulți angajați să treacă la un program de lucru mai scurt.

Angajații spun că se simt mai puțin stresați și mai puțin expuși riscului de epuizare (burnout), iar sănătatea lor și echilibrul dintre viața profesională și cea privată s-au îmbunătățit.

Sursa foto: Dreamstime