Cresc salariile în învăţământ! Salariul mediu brut al profesorilor va ajunge la 9.300 de lei

Este vorba despre salariul mediu în Educaţie. Ministrul Sorin Cîmpeanu a explicat că acest venit mediu brut este, în prezent, de 6.500 de lei. El urmează să ajungă la 9.300 de lei, odată cu prevederile noii Legi a Educaţiei.

„E prevăzută creșterea cu 43% a salariilor profesorilor”, a declarat, vineri, ministrul Educaţiei.

„Un profesor stagiar în primul an după terminarea facultății, când are suportul unui profesor mentor, când are norma redusă, chiar dacă e norma redusă, va avea salariul egal cu salariul mediu pe economia națională.

Salariul mediu pe economia națională va fi salariul cu care fiecare profesor începe. Acum salariul mediu în învățământ e de 6.500 lei brut, creșterea de 43% înseamnă 9.300 de lei. Toate salariile cresc proporțional că altfel dezechilibrezi salariile, deci toate salariile urmează să crească”, a adăugat Sorin Cîmpeanu, invitat la postul B1TV.

Când se va aplica această majorare salarială?

Această majorare salarială ar urma să intre în vigoare anul viitor, a explicat ministrul Educaţiei.

„Începând din septembrie 2023… Imediat după aprobarea Legii Educației, urmează construcția bugetului, în buget o să avem creșterea salarizării din septembrie 2023.

Trebuie schimbat radical tot, inclusiv salarizarea. Deci creșterea de 43% e prevăzută în Legea Educației”, a adăugat Sorin Cîmpeanu.

Impact bugetar de aproape 40 de miliarde de lei

Impactul bugetar este unul consistent. Vorbim despre 31 de miliarde de lei, în cazul Legii Învăţământului Preuniversitar, la care se adaugă alte 5 miliarde din Legea Învăţământului Superior.

„Per total, Legea Învățământului Preuniversitar are la vârf, la maximul un impact de 31 de miliarde de lei, peste 31 miliarde. Se mai adaugă 5 miliarde și impactul bugetar al Legii Învățământului Superior. (…)

Costul standard pentru cheltuieli salariale, care acum e 6.386 de lei per elev, urmează să crească la 9.000 per elev”, a explicat Sorin Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei a dat asigurări că există garanţii din partea coaliţiei de guvernare că vor fi alocaţi banii pentru plata salariilor mărite din învăţământ.

„Dacă nu gândim în acest fel (pandemie, Crăciun, iarnă, Paște, criză economică) niciodată nu va fi un moment oportun pentru creșterea investițiilor în educație”, a adăugat oficialul.