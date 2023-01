Poliţiştii rutieri au reținut sute de permise în prima zi a acestui an și au aplicat şi aproximativ 3.000 de amenzi în valoare de 1,4 milioane lei.

Potrivit unui comunicat al MAI, în ultimele 24 de ore, principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne au fost prevenirea şi combaterea faptelor ilegale, creşterea gradului de siguranţă rutieră, supravegherea şi controlul frontierei de stat şi asigurarea intervenţiei eficiente în situaţii de urgenţă.

„În ultimele 24 de ore, poliţiştii rutieri au reţinut 306 permise de conducere şi au retras 74 certificate de înmatriculare. Poliţiştii şi jandarmii au constatat 2.969 contravenţii pentru care au fost aplicate amenzi în valoare de peste 1,4 milioane de lei”, se menţionează în comunicat.

Au fost semnalate 919 posibile infracţiuni

Tot duminică, structurile MAI au intervenit la 5.374 de evenimente, 3.555 dintre acestea fiind circumscrise menţinerii ordinii publice, iar 1.819 circumscrise situaţiilor de urgenţă.

„La nivelul structurilor de poliție au fost semnalate 919 posibile infracţiuni, peste 19% dintre acestea fiind din oficiu. În baza probatoriilor administrate de poliţişti în cauze penale aflate în lucru, în cursul zilei de duminică, s-au dispus măsuri preventive pentru 10 persoane, iar în urma investigaţiilor desfăşurate au fost identificaţi cinci autori în două dosare penale”, precizează sursa citată.

De asemenea, MAI arată că echipajele de poliţie au depistat nouă persoane urmărite naţional sau internaţional, faţă de care au fost dispuse măsurile legale, iar poliţiştii şi jandarmii au prins în flagrant 164 de autori de infracţiuni, care au săvârşit 160 de fapte penale.

Cele mai multe misiuni ale pompierilor, pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă

Dintre misiunile pompierilor, cele mai multe (1.506) au fost pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă, 128 pentru stingerea de incendii şi opt pentru descarcerare, pe parcursul intervenţiilor pompierilor fiind salvate 16 persoane.

În ceea ce priveşte piloţii Inspectoratului General de Aviaţie, aceştia au executat 11 misiuni aero-medicale, fiind salvate nouă persoane aflate în situaţii de urgenţă, mai precizează sursa citată.

Trebuie subliniat că noul an a venit și cu schimbări asupra Codului Rutier. În luna decembrie a acestui an, parlamentarii români au votat un proiect de lege, depus de către Partidul Național Liberal (PNL), prin care se va modifica Codul Rutier, schimbarea vizând vârsta minimă obligatorie pentru obținerea permiselor auto pentru categoriile C, CE, D și DE. Astfel, a fost votat un proiect de lege prin care se cere scăderea vârstei minime de obținere a permiselor auto pentru categoriile C, CE de la 21 de ani la 18 ani și pentru categoriile D, DE de la 24 de ani la 21 de ani.