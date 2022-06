Este victoria momentului înregistrată de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în fața lui Vladimir Putin. Liderul de la Kiev și premierul ungar Viktor Orbán au decis să bată palma și să dezvolte cooperarea în sectorul energetic. Mutarea este cu totul neașteptată, mai ales că Ungaria a menținut pe tot parcursul războiului relații bune cu Rusia.

Anunțul privind colaborarea dintre Ucraina și Ungaria a fost făcut chiar de președintele Volodimir Zelenski. Într-un mesaj distribuit pe Twitter. El a mulțumit premierului Ungariei pentru suportul arătat în ceea ce privește aderarea la UE și l-a invitat pe acesta să viziteze Ucraina.

„Am avut o conversație fructuoasă cu prim-ministrul ungar Viktor Orbán. Am mulțumit pentru sprijinul acordat suveranității Ucrainei și pentru adăpostirea ucrainenilor în timpul războiului. Am convenit să dezvoltăm cooperarea în sectorul energetic. Recunoscător pentru susținerea statutului de candidat pentru Ucraina”, a scris Zelenski.

Had a fruitful conversation with 🇭🇺 PM Viktor #Orban. Thanked for the support of 🇺🇦 sovereignty & the shelter for Ukrainians during the war. Agreed to develop cooperation in the energy sector. Grateful for supporting the candidate status for 🇺🇦. Invited him to visit Ukraine.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022