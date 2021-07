Fostul premier şi şef al PSD, Victor Ponta, face dezvăluirea momentului în politică. Acesta a vorbit despre scandalul din PNL dintre Florin Cîţu şi Ludovic Orban.

Victor Ponta, dezvăluirea momentului

Victor Ponta face dezvăluirea momentului. Sunt amănunte incendiare din interiorul PNL. „Cearta dintre ei nu are nicio legătură cu viața noastră. Cearta asta dintre ei cred că face rău PNL-ului în ansamblu, dar ne face şi nouă rău, celor care nu am votat cu ei, şi o să tot plătim pentru asta.

Eu cred că pentru binele nostru cei care nu suntem PNL-işti logic este ca premierul să fie și șef de partid, asta am susținut tot timpul. Orban ca premier a fost o catastrofă. În comparație cu el Cîţu pare mai bun”, a spus Victor Ponta la Antena 3.

Ponta spune că Florin Cîţu va fi noul şef al PNL

Florin Cîţu le-a transmis liberalilor indiferent de opţiune, ei sunt colegii lui. ‘Dragi colegi, voi toţi sunteţi pentru mine, indiferent de opţiune, colegii mei, nu sunteţi lichele şi nu sunteţi trădători.

Voi sunteţi toţi colegii mei, indiferent de care va fi rezultatul în 25 septembrie sau astăzi, pentru că noi suntem până la urmă liberali, iar liberalismul înseamnă să ai opinii diferite, să respecţi opinia celorlalţi’, a arătat premierul.

Președintele PNL, Ludovic Orban i-a răspuns dur lui Florin Cîțu. „Şi eu mi-aş fi dorit ca la alegerile locale din 2020 să câştigăm cu candidaţi ai PNL. Credeţi-mă că sunt un om care îmi fundamentez deciziile pe analize extrem de solide, pe studii, pe evaluări care trebuie să ne conducă spre cea mai bună decizie.

Dacă noi şi mai ales eu nu mi-aş fi asumat răspunderea de a face înţelegere cu USR PLUS şi de a impune dintre cei doi competitori de la USR PLUS – Vlad Voiculescu şi Nicuşor Dan candidatul sprijinit de PNL şi de USR PLUS -, astăzi primar general al Capitalei ar fi fost Gabriela Vrânceanu Firea. Ăsta este adevărul.

Ştiu că toţi ne-am fi dorit un liberal care să câştige alegerile. Pe de altă parte, noi ca liberali nu mai puteam accepta să ţinem Bucureştiul sub domnia incompetenţei, corupţiei şi fariseismului care s-a întâmplat în perioada de guvernare şi a Gabrielei Vrânceanu Firea.

După 12 ani de conducere PSD, dreapta a reuşit să câştige Bucureştiul datorită faptului că am avut inteligenţa şi înţelepciunea să găsim acea soluţie câştigătoare care ne-a dus astăzi să fim la putere la nivelul Bucureştiului şi în aproape toate sectoarele.”, a spus Ludovic Orban.

Sursa foto INQUAM / Octav Ganea