Tranzacția pentru Hotelul Ambasador din București, la final. Clădirea, construită în 1939

Hotelul Ambasador din București, un hotel renumit din inima Capitalei, ridicat înainte de izbucnirea celui de-al Doilea Război Mondial, a fost cumpărat. Julius Meinl Living a confirmat finalizarea tranzacției pentru hotelul cu o suprafață de 12.600 m2. După un amplu proces de reabilitare, va fi redeschis sub numele de „The Julius Bucharest” în anul 2027.

Tranzacția s-a desfășurat în două faze. Inițial, Julius Meinl Living a preluat Ambasador SA, care deținea o jumătate din clădire și opera ca hotel. Apoi, Ambasador SA a achiziționat și cealaltă jumătate a imobilului, care era deținută separat. În cursul achiziției, Julius Meinl Living a beneficiat de suportul unei echipe de specialiști, inclusiv Daniel Țigănilă, Managing Partner la Special Properties (brokeraj), Kinstellar (consultanță juridică), TPA (consultanță financiară) și Optim Project Management (dezvoltare).

În perspectiva reamenajării, activitățile hoteliere ale Ambasador SA au fost suspendate. Următorul pas constă în obținerea autorizațiilor necesare pentru renovare. În procesul de solicitare a acestor autorizații, Julius Meinl Living va colabora cu autoritățile locale pentru a identifica cea mai bună metodă de a integra numele „Ambasador” în designul renovat. După aceea, lucrările de reabilitare sunt estimate să dureze aproximativ doi ani.

The Julius Bucharest se va asemăna cu The Julius Prague

The Julius Bucharest își va păstra trăsăturile distincte ale clădirii originale. Se preconizează că va dispune de 158 de camere și apartamente de lux. Dotările și serviciile vor fi similare cu cele oferite de The Julius Prague, inclusiv un magazin de specialități alimentare și băuturi gourmet sub brandul House of Julius Meinl.

Similar cu The Julius Prague, se urmărește ca The Julius Bucharest să obțină certificarea LEED Gold. Această distincție în domeniul sustenabilității va plasa The Julius Bucharest printre cele mai ecologice construcții din România.

Prin revitalizarea Bulevardului General Gheorghe Magheru ca destinație atrăgătoare pentru turiști și alte categorii de clienți, redeschiderea Hotelului Ambasador sub numele de The Julius Bucharest va fi un pas semnificativ în renașterea acestei zone istorice din inima Bucureștiului.

„Suntem încântați că avem acum oportunitatea de a transforma proprietatea Hotel Ambasador într-unul dintre hotelurile de excepție din București, capitala uneia dintre cele mai dinamice economii și cu cea mai rapidă creștere din Europa. Dorim să le mulțumim tuturor celor care au lucrat până acum cu noi la acest proiect și așteptăm cu entuziasm reamenajarea proprietății și apoi deschiderea acesteia”, a zis Julius Meinl VI, CEO Julius Meinl Living, când a fost întrebat despre această achiziție, relatează Adevărul.

Situat pe Bulevardul General Gheorghe Magheru, la numerele 10 și 10A, Hotelul Ambasador se distinge prin arhitectura sa Art Deco. Edificiul a fost inaugurat în anul 1939. A fost construit la scurt timp înainte de cel de-al Doilea Război Mondial. Funcționarea sa a fost întreruptă în timpul războiului și în primii ani ai perioadei comuniste. Activitățile hoteliere au fost reluate în anul 1958. Apoi, au continuat neîntrerupt.