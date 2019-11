Așadar, să spunem adevărul: Dan Barna a pierdut alegerile prezidențiale pentru că nu a avut susținere, pentru că a avut strategi extrem de slabi și pentru că nici el nu avea experiență politică pentru a realiza ce i se întâmplă. Au fost toți împotriva lui, iar el nu a știut să se facă auzit și ascultat. Alianția USR-PLUS a reușit un scor remarcabil la alegerile europarlamentare pe un vot anti-Dragnea. Românii nu prea au învățat în ultimii 30 de ani să aleagă pro, așa că dacă nu au motive să fie anti, cam stau acasă, iar apoi se plâng pe rețelele de socializare.

Eliminarea lui Dan Barna încă din turul 1 a fost premeditată și muncită. Pe modelul PSD, o parte dintre liderii USR au încercat să-l îndepărteze de la conducerea partidului și să-i încheie cariera politică, imediat după eșecul din primul tur, cât timp emoția este încă proaspătă și dezamăgirea mare. Conform unor surse politice, o parte din PLUS ar fi contribuit, în spatele ușilor închise, la eliminarea lui Dan Barna din prim plan, oferindu-i în același timp cadou un măr otrăvit: USR să fie absorbit de PLUS, sub conducerea supremă a lui Dacian Cioloș, cu președinte executiv Dan Barna.

Doar că jocurile nu au fost atât de simple. Dan Barna a cerut un vot de încredere și se pare că totuși USR nu este noul PSD și nu și-a dinamitat liderul pe care nu a știut să-l susțină în alegerile prezidențiale.

Conform mai multor surse politice, Dan Barna va rămâne la conducerea USR, ceea ce înseamnă ca partidul are mari șanse de revenire în prim plan, în contextul în care mare parte din electorat nu pare să empatizeze nici cu Klaus Iohannis, nici cu Viorica Dăncilă.

Dacă Dan Barna va adopta o strategie inteligentă, iar USR se va uni și mobiliza, atunci sunt mari șanse ca la alegerile parlamentare să avem rezultate surpriză.

