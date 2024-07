S-a încheiat a 17-a ediție a Summer Music Academy Dinu Lipatti

Summer Music Academy Dinu Lipatti anunță închiderea ediției cu nr. 17, o ediție de succes atât prin activitățile desfășurate, cât și prin rezultatele atinse. Între 7 și 18 iulie, tineri muzicieni din 8 țări au beneficiat de specializare muzicală la cele mai înalte standarde, pentru diferite discipline din două genuri muzicale: muzica clasică și jazz.

Summer Music Academy Dinu Lipatti 2024 este un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Activitățile Academiei au urmărit performanța și au inclus: cursuri individuale, ateliere de ansamblu, repetiții și ore de studiu personalizate, asistate de profesor, jam sessions, concerte, consultanță în carieră, dar și management și marketing cultural.

Academia se diferențiază prin profesorii/specialiștii invitați, nume sonore de la academii de prestigiu din Europa & SUA și artiști apreciați ai scenei internaționale. Până în prezent au fost invitați profesori de la Royal Academy of Music London, Conservatorul Național Superior din Paris, Conservatorul din Boston, Berklee College of Music, The Purcell School, Conservatorul din Nantes, Academia Superioară de Muzică din Strasbourg, Conservatorul Regal din Bruxelles, Hochschule fur Musik Koln, Universitatea Națională de Muzică București, Conservatorul din Maastricht, Scuola Universitaria di Musica din Lugano, Haute Ecole de Musique din Lausanne etc.

Programul se adresează tinerilor muzicieni de orice naționalitate, reunind valorile creative și interpretative ale noii generații. Până în prezent peste 500 de muzicieni din România și alte 30 de țări au beneficiat de cursurile Academiei cu rezultate notabile. De asemenea, cei mai buni muzicieni au primit burse de studiu la academii de renume precum Royal Music Academy London și Accademia Nazionale di Santa Cecilia Roma.

Luigi Gageos, directorul Academiei declara: