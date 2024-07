A 31-a ediţie a EUROPAfest debutează cu Opening Gala Concert – Jazz at the Palace

SURSA FOTO: EUROPAfest

EUROPAfest 31 își deschide porțile pe 5 iulie cu Opening Gala Concert - Jazz at the Palace pe scena Sălii Auditorium a Palatului Regal, actualmente Muzeul Național de Artă al României. De la ora 20:00 vom sărbători alături de artiști cunoscuți ai scenelor de jazz din Italia, Marea Britanie, Israel și România. Evenimentul are loc în prezența Alteței Sale Regale Principesa Sofia.