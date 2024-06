Opening Gala Concert EUROPAfest 31 JAZZ AT THE PALACE-București, 5 iulie, Sala Auditorium, Palatul Regal

Pe 5 iulie jmEvents te invită să te bucuri de vară și de oamenii dragi la Opening Gala Concert EUROPAfest 31 - Jazz at the Palace. Artiști din Italia, Israel, Japonia, Marea Britanie și România vor oferi un mix de standarde de jazz, compoziții proprii, dar și creații în premieră sub formă de jam session.