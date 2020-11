Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, prezent vineri seara la recepţia proiectului de investiţii „Complexul Sportiv Steaua”, a dat asigurări că Bucureştiul nu va mai pierde baze sportive.

„Eu, ca primar, pot să vă promit că nu vom mai pierde baze sportive, pentru că în ultimii ani s-au construit câteva, dar s-au pierdut mai multe. Pot să vă promit că în Bucureşti nu vor mai dispărea baze sportive”, a subliniat edilul general.

Pe de altă parte, el a mărturisit că simte o nostalgie faţă de fostul stadion Ghencea, rememorând faptul că în 1987, când făcea parte din lotul de matematică, a urmărit meciul de fotbal România – Spania.

„Nu pot să nu vă spun că am o nostalgie după fostul stadion Ghencea. Am fost aici în ’87, eram elev în lotul de matematică şi am fost la România – Spania, 3 – 1. Însă asta e direcţia în care merge lumea şi, cum a spus constructorul, nu este doar un stadion, este un complex sportiv, în care o să aibă loc de antrenament, şi chiar de cazare, mai multe discipline sportive. Asta este direcţia în care va merge Bucureştiul şi România”, a declarat Nicuşor Dan.

Complexul a fost realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii.

La eveniment au fost prezenţi premierul Ludovic Orban şi ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan.

Constructorul a precizat că este vorba despre cel mai mare complex sportiv din România, având 82.000 de metri pătraţi desfăşuraţi, peste 825 de încăperi şi 32.000 de locuri.

Noul stadion are spații VIP, loje și parcare, sală de forță și de recuperare, un restaurant, magazine și găzduiește, de asemenea, muzeul CSA Steaua. Complexul dispune și de spații de cazare pentru sportivi: 24 de camere cu un total de 48 de locuri de cazare.

Proiectul a fost demarat în februarie 2018, termenul de execuţie fiind, conform contractului, 30 noiembrie 2020.

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, anunţă că, după recepţia lucrărilor la Complexul Steaua, va discuta cu Ministerul Apărării pentru a-l deschide pentru public, ca spaţiu de promenadă.

El spune că acest complex sportiv a fost „de trei ori mai ieftin decât Stadionul Naţional, făcut de trei ori mai repede, de un consorţiu de firme româneşti”.

„Şi adaptat pentru multe discipline sportive. E bine. Ştiţi, eu am crescut în zonă. Fostul stadion va fi mereu în inima mea, dar abia aştept performanţa, noi generaţii de aur pe acest stadion”, conchide edilul.

Premierul anunță și reconstrucția altor stadioane

Premierul Ludovic Orban, prezent la lansare, a anunțat că Guvernul intenţionează să susţină un amplu program de construcţie de baze sportive şi terenuri de antrenament în toată ţara.

„Stadionul Steaua a renăscut precum Phoenix din cenuşă şi se prezintă într-o formă extrem de modernă. (…) Sperăm că Stadionul Steaua, în noua formă, va găzdui echipe care să facă perfomanţă la nivel european şi la nivel internaţional. Vreau să felicit consorţiul de constructori români, format din trei companii româneşti, care literalmente au făcut performanţă şi prin construcţia acestui stadion şi-au întărit cartea de vizită, arătând că avem constructori români care au capacitatea la preţuri competitive, chiar mici, să realizeze lucrări de o calitate deosebită. Sigur că va urma recepţia. (…) Este într-adevăr o reuşită remarcabilă a acestui consorţiu condus de trei companii româneşti”, a declarat premierul, care a fost prezent la recepţia proiectului de investiţii „Complexul Sportiv Steaua”, realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii.

El a anunţat reconstrucţia unor stadioane importante, precum Dinamo sau Giuleşti.

„Se va reconstrui şi Stadionul Giuleşti. Stadionul Arcul de Triumf este aproape gata, este practic pe ultima sută de metri, şi va fi un stadion foarte cochet, foarte frumos, care de asemenea sunt convins că va găzdui competiţii sportive extrem de importante şi nu numai. De asemenea, vreau să-i asigur pe suporterii dinamovişti că (…) avem clar intenţia de a susţine construcţia Stadionului Dinamo. Sigur că trebuie rezolvate o serie de chestiuni de natură juridică şi alte chestiuni procedurale, astfel încât să poată să demareze şi construcţia stadionului Dinamo. De asemenea, avem în plan să construim stadioane nu doar în Bucureşti, ci în alte capitale reşedinţă de judeţ – la Timişoara, la Iaşi, la Constanţa, la Oradea, unde există deja o gândire făcută şi proiect”, a arătat premierul.