Simply by Auchan inaugurează primul magazin francizat în România

Auchan introduce în piață un program de franciză, oferind antreprenorilor români oportunitatea de a deschide un nou business în sectorul retail sub marca Simply by Auchan.

Primul magazin, cu o suprafață de peste 200 de metri pătrați, și-a deschis porțile pe Drumul Fermei nr. 53, în Popești-Leordeni, în locația fostului Caro Supermarket.

Magazinul din Popești Leordeni, operat ca o afacere de familie începând cu anul 2013, a devenit primul francizat Simply by Auchan activ în sectorul comerțului din 2012.

Alexandra Măgureanu, proprietara afacerii, a argumentat alegerea de a se alătura programului de franciză al Auchan prin avantajele asociate cu brandul, calitatea recunoscută a produselor Auchan și politica de prețuri accesibile adresată clienților.

Magazinul a fost complet renovat și modernizat, oferind o selecție variată de peste 3.000 de produse alimentare, cum ar fi fructe și legume proaspete, produse congelate, articole de băcănie și altele.

De asemenea, magazinul include produse emblematice din brutăria și cofetăria Auchan, împreună cu o gamă actualizată de produse nealimentare, care cuprinde articole pentru îngrijire personală, curățenie casnică, produse pentru animale de companie și multe altele.

Oportunități pentru antreprenori și expansiune pe piața locală

Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România, a explicat că lansarea programului de franciză reprezintă o evoluție semnificativă pentru Auchan, oferind oportunități remarcabile.

Compania își propune să aducă diferența Auchan mai aproape de antreprenorii români și să facă produsele lor accesibile pentru toți consumatorii din țară.

„Lansarea programului de franciză înseamnă pentru Auchan trecerea la nivelul următor, iar acest program vine cu oportunități extraordinare. Ne dorim să punem la dispoziția antreprenorilor diferența Auchan și, totodată, să aducem produsele noastre cât mai aproape de fiecare român. Lucrăm de peste un an la consolidarea acestui model, integrând și experiența acumulată în urma parteneriatelor de anvergură dezvoltate deja, și suntem convinși că am conturat un model de succes, un pachet complet de produse, servicii și suport care ne diferențiază în piață. Obiectivul nostru este să dezvoltăm acest concept și să punem pe harta României cât mai multe magazine Simply by Auchan în următorul an”, a precizat Ionuț Ardeleanu, Director General Auchan Retail România.

Pentru a califica pentru programul de franciză, candidatul trebuie să aibă un spațiu comercial specializat în alimente, cu o suprafață de vânzare între 60 și 200 de metri pătrați.

Auchan România lansează programul de franciză Simply: Suport extins pentru antreprenori

Francizații care gestionează un magazin Simply sub brandul Auchan vor beneficia de suport operațional din partea companiei, inclusiv îmbunătățiri ale aspectului și structurii magazinului pentru a-l moderniza și a-l face mai atractiv.

Auchan va oferi sfaturi pentru extinderea gamei de produse, acces facil la o platformă de comandă, asistență pentru redeschiderea magazinului și suport continuu din partea echipei specializate în acest tip de parteneriat.

În plus, francizații vor participa la programe de training comprehensive, care acoperă aspecte operaționale ale activității Auchan, cum ar fi gestionarea comerțului sub brandul Auchan și detalii despre sistemul de franciză al companiei.

Auchan România operează o rețea vastă care include peste 430 de magazine, cum ar fi hipermarketuri tradiționale, supermarketuri, magazinul Auchan Go și peste 400 de locații MyAuchan de proximitate, multe dintre ele în stațiile Petrom.

În plus față de magazinul francizat Simply by Auchan, Auchan România are și o platformă de comerț online, auchan.ro. Cu o cifră de afaceri de peste 1,6 miliarde de euro în 2023, Auchan se angajează să ofere consumatorilor o experiență de cumpărături omnicanală modernă și de calitate, cu o gamă largă de produse și un concept de discount responsabil, oferind prețuri competitive în fiecare zi.