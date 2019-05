În această seară în orașul București s-au înregistrat fenomene de precipitație care au depășit limitele medii lunare.

Comparand graficele privind cantitatile de precipitii, se observa magnitudinea fenomenului pluvial.

In 30 minute, de la ora 16:30 la 17:00, cantitatea de precipitatii inregistrata in mai multe puncte de masura a fost urmatoarea:

la Pantelimon a fost o crestere de 50 litri / mp (49,6), de la 14,80 la 64,40

la Parcului a fost o crestere de 40 litri/mp, de la 14,60 la 53,80

la alte puncte de masurare cum ar fi Colentina si Dorobanti cresterea a fost de peste 20 l/mp

Aceste ploi cu un caracter torential, cazute intr-un interval foarte scurt de timp corespund probabilitatii de aparitie a unor astfel de fenomene ce pot aparea intre o data la 50 ani (de exemplu in zona Colentina), iar in zona Pantelimon de o data la 100 ani.

Este ca si cum am face urmatoarea comparatie: am obliga un om sa consume in 30 de minute in loc de 1 litru de apa 5 litri sau chiar 10 litri. Oare cum ar fi pentru persoana respectiva ?

Concluzie: cantitatea medie lunara de precipitatii in Bucuresti, in luna mai, analizata pentru perioada 1895 – 2017 este de 68 litri/mp. ce putem observa din graficele prezentate ma sus :

la punctul de masura SPAI Pantelimon, in 2 ore si 10 minute, de la 15:20 pana la 17:30 a cazut o cantitate de precipitatii mai mare decat cantitatea de precipitatii medie pentru 30 de zile.

la punctele Dorobanti si Colentina, am fost aproape de media lunara multianuala

la punctele SRP Pantelimon si Titan, in aceleasi 2 ore si 10 minute, a cazut o cantitate de precipitatii corespunzatoare la 15 zile din cantitatea medie multianuala pentru luna mai.

Debitul tranzitat prin CASETA a depasit 126 m³/s, fiind, fiind astfel egal ca marime in prezent cu debitul multianual al raului Olt, ceea ce inseamna ca un mare rau subteran curge in prezent sub albia Dambovitei.

Echipele operaționale Apa Nova intervin dedicat în punctele critice ale Bucureștiului pentru rezolvarea situației.

