Este stare de alertă în Capitală după ce s-a aflat că nu mai sunt locuri la secțiile ATI. Potrivit ultimelor informații transmise de DSU, un pacient în stare gravă, care are nevoie de terapie intensivă, a fost transferat, vineri, din Spitalul Universitar de Urgență din Capitală la Spitalul de Urgență din Craiova. Motivul este cutremurător: a fost atinsă capacitatea maximă de internare pe secțiile de ATI – COVID, din București, potrivit DSU.

Potrivit DSU, în urma atingerii capacității maxime de internare pe secțiile de terapie intensivă a pacienților în stare gravă infectați cu noul Coronavirus, pentru îngrijirea și monitorizarea optimă a acestora, în cursul zilei de vineri, la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției (CNCCI) a fost dispus transferul unui pacient de la secția de Terapie Intensivă a unității spitalicești din București, respectiv Spitalul Universitar de Urgență către Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova.

Războiul declanșat de Firea

Pacientul, intubat și ventilat mecanic a fost transferat cu un elicopter de tip Mi-8 aflat în dotarea Inspectoratului General de Aviație al MAI, format din echipaj medical UPU-SMURD București.

De altfel, pe tema locurilor din București de la ATI, a izbucnit un adevărat război între Gabriela Firea și ministrul Sănătății. Primarul Capitalei l-a acuzat pe Nelu Tătaru că dezinformează.

„Ministerul Sanatatii, condus de un membru PNL, a anuntat la pranz, prin comunicatorii-dezinformatori uzuali, ca in Bucuresti au aparut 100 de noi cazuri de pacienti covid 19, de ieri pana azi. Ca sa vedeti pana unde se merge cu manipularea si dezinformarea, iata cateva cifre:

* Spitalul Victor Babes 10 internari

* Spitalul Colentina 0 internari (sunt asteptati 4 pacienti din tara, anuntati dupa comunicarea oficiala)

* Spitalul Carol Davila 0 internari

Sa calculam :100 minus cei 10 pacienti de la Victor Babes = 90 pacienti.

Intrebare : unde sunt cei 90 de pacienti? Unde s-au evaporat? Unde sunt tratati? S-a anuntat fara echivoc ca nu mai sunt locuri la Matei Bals si Marius Nasta. Si daca se eliberau cateva, prin externari, nu incapeau 90 de pacienti. Iata o problema de matematica de clasa a 2-a! La fel ca si simpla problema de logica de ieri: cati pacienti s-au internat la Matei Bals, in timpul vizitei oficiale? Raspuns: Cate ambulante scoase din garaj incapeau in curtea interioara si puteau intra in cadrul unei fotografii. Stiu ca ne credeti pe toti prosti! Dar nu uitati ca suntem multi!”, a scris Gabriela Firea pe Facebook.

Firea a lansat un atac devastator și la adresa lui Raed Arafat, după ce asta a susținutcă în București nu mai sunt locuri la terapie intensivă, după creșterea cazurilor grave la pacienții cu COVID-19. Primarul Capitalei a susținut că Guvernul dezinformează, în condițiile în care din cele 45 de locuri din secțiile de ATI rezervate pentru cazurile de pacienți cu coronavirus, doar 6 sunt ocupate.