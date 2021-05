Instituţiile europene au ajuns joi la un acord provizoriu asupra Certificatului digital UE Covid-19, care va fi implementat vara aceasta. Anunțul a fost făcut de către comisarul Didier Reynders pe pagina sa de Twitter.

White smoke: we have a deal on the Commission’s proposal on the EU Digital Covid Certificate.

I welcome today’s provisional agreement reached by @Europarl_EN and @EUCouncil.

We delivered on this new tool in record time to safeguard #FreeMovement for all citizens.🇪🇺 pic.twitter.com/Fkgyohff2i

— Didier Reynders (@dreynders) May 20, 2021