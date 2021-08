Fratele emirului Qatarului a anunţat că oficialii de la Paris Saint-Germain şi Lionel Messi au încheiat negocierile pentru venirea atacantului argentinian la clubul francez.

„Negocierile sunt oficial încheiate. Anunţul va fi făcut mai târziu”, a scris pe Twitter, Khalifa Bin Hamad Al-Thani.

La 34 de ani, Messi este liber de contract după plecarea de la FC Barcelona şi, conform presei franceze, ar urma să semneze pe două sezoane, cu opţiune pentru încă un an.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021