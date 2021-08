Fotbalistul argentinian în vârstă de 34 de ani se desparte de clubul de fotbal FC Barcelona, acolo unde a cunoscut celebritatea absolută şi unde evoluează încă din 2004.

Lionel Messi a venit la Barcelona ca junior în anul 2001, la doar 13 ani, de la echipa argentiniană Newell’s Old Boys, şi a făcut pasul către echipa mare a catalanilor patru ani mai târziu.

Argentinianul s-a întors joi din vacanţă pentru a semna prelungirea contractului cu FC Barcelona, însă cotidianul spaniol Marca scrie că negocierile dintre Messi şi Joan Laporta, preşedintele clubului, nu au decurs aşa cum se aşteptau cele două părţi.

Informaţia a fost confirmată în mod oficial şi pe contul de Twitter al FC Barcelona, unde stă scris că Leo Messi nu va mai continua să joace la acest club de fotbal.

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021