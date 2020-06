View this post on Instagram

Azi este ziua mea, dar varsta este irelevanta. Mai bine iti spun cate intamplari minunate am trait, cate inimi am iubit, cate locuri superbe am vazut, cat de mult am contat si contez in vietile celor dragi, dar mai ales iti pot spune, cat de mult am suferit, ce lectii am invatat, de cate ori m-am ridicat atunci cand viata m-a pus la pamant si de cate ori am luat-o de la capat si am mers mai departe cu zambetul pe buze. Viata nu este despre cifre, ci despre emotii, trairi, lectii si mai ales despre iubire. #birthday 🎂🥂