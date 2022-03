Articolele și postările de pe rețelele de socializare susțineau că DiCaprio are legături cu Ucraina deoarece răposata sa bunică din partea mamei s-a născut în Odessa. Unele dintre articole susțineau că donația de 10 milioane de dolari a lui DiCaprio a fost anunțată de o organizație numită Fondul Internațional Visegrad, scrie CNN, potrivit Mediafax.

Realitatea este însă alta

DiCaprio nu a făcut o donație de 10 milioane de dolari Ucrainei și nu are niciun membru de familie din Odessa sau din orice alt loc din Ucraina, a declarat miercuri o sursă apropiată actorului pentru CNN. Sursa a declarat că DiCaprio „este alături de Ucraina” și a făcut donații umanitare către CARE, Comitetul Internațional de Salvare, Salvați Copiii și Agenția ONU pentru refugiați – dar că suma de 10 milioane de dolari despre care se vorbește este falsă, că afirmațiile potrivit cărora DiCaprio ar fi dat bani guvernului ucrainean sau armatei ucrainene sunt, de asemenea, false și că afirmațiile potrivit cărora DiCaprio ar avea „legături de familie” cu Ucraina sunt, de asemenea, false.

Fondul Internațional Visegrad a declarat miercuri pentru CNN că nu a anunțat o donație de 10 milioane de dolari din partea lui DiCaprio către Ucraina și nu deține nicio informație în acest sens.

Cum s-a răspândit această poveste falsă?

Saga donației inexistente de 10 milioane de dolari este un studiu de caz despre modul în care o informație proastă poate ajunge din online la principalele instituții media – cu fiecare instituție de presă, mare sau mică, care pur și simplu repetă povestea fără să o verifice în mod independent.

Sâmbătă, un site obscur numit GSA News, care se concentrează pe știri despre Guyana, o țară din America de Sud, a postat un scurt articol în care se afirma că „surse din interiorul Ucrainei” au declarat că DiCaprio „a transferat zece milioane de dolari americani către guvernul ucrainean”. Acesta a adăugat că DiCaprio „are rădăcini ucrainene prin bunica sa maternă”.

Fondatorul GSA News, Patrick Carpen, a susținut articolul chiar și după ce a fost informat că o sursă apropiată de DiCaprio a declarat pentru CNN că este fals. Carpen a declarat într-un e-mail către CNN: „Am mare încredere în sursa mea din Ucraina”.

Totuși, miercuri seară, Carpen a sunat la CNN pentru a spune că „îmi cer scuze profunde” pentru povestea falsă, că „nu a avut intenții rele când a publicat acel articol” și că urma să posteze o retractare, ceea ce a și făcut ulterior.

Carpen a explicat că sursa sa principală pentru presupusa donație de 10 milioane de dolari a lui DiCaprio a fost o postare pe Facebook a unei femei ucrainene ale cărei postări despre război au fost, în general, corecte. Carpen a spus că a văzut și alți ucraineni pe Facebook postând despre presupusa donație.

Deoarece site-ul său are un număr mic de cititori, Carpen a spus că s-a gândit că, dacă ar fi publicat un articol care repeta povestea lui DiCaprio și s-ar fi dovedit a fi greșit, ar fi putut șterge liniștit articolul în câteva zile. „M-am gândit că nu ar avea prea multe consecințe dacă ar fi fost fals”, a spus el.

Povestea a ajuns și la marile posturi de televiziune

În schimb, el a spus că a privit cu surprindere și consternare cum povestea „a ajuns ca un bulgăre de zăpadă în publicațiile de știri, unele dintre ele cu milioane de urmăritori. Și acest lucru mă îngrijorează… faptul că oamenii ar lua ceva ca atare și l-ar publica pur și simplu”.

Cu toate acestea, el a recunoscut că el însuși a luat drept bună o afirmație de pe Facebook.

Fie din cauza articolului din GSA News, fie din cauza postărilor ucrainenilor de pe Facebook sau din alte motive, povestea despre DiCaprio a început să se răspândească tot mai mult duminică.

Un cont de Twitter numit Visegrád 24, care transmite prin Twitter știri actualizate axate pe țările din Grupul de la Visegrad, Ungaria, Polonia, Slovacia și Republica Cehă, către peste 196.000 de urmăritori, a postat un tweet – fără a cita surse – care susținea că „Leonardo DiCaprio a donat 10 milioane de dolari SUA Ucrainei. Bunica sa maternă a fost originară din Odessa, Ucraina!”.

Afirmații potrivit cărora bunica maternă a lui DiCaprio, Helene Indenbirken, s-ar fi născut în Ucraina, în general, sau în Odessa, în special, circulă online de ani de zile. Cu toate acestea, aceste afirmații nu au fost niciodată atașate unei surse solide. Indenbirken a murit în 2008 în Germania, unde locuia; joi nu era clar unde s-a născut de fapt, iar sursa apropiată lui DiCaprio nu a vrut să spună.

Indiferent de asta, tweetul din Visegrád 24 a fost redistribuit de peste 10.000 de ori. A fost șters miercuri după-amiază, după ce CNN a informat că povestea despre donația de 10 milioane de dolari era falsă.

„Se pare că am căzut și noi înșine pradă unei povești false. Se întâmplă celor mai buni dintre noi!”, a declarat un reprezentant al Visegrád 24 într-un mesaj transmis miercuri către CNN. „Am văzut că povestea a fost postată pe Twitter de mai multe conturi mici de știri, citând o sursă anonimă”, a declarat reprezentantul.

Luni, la o zi după ce a fost postat tweetul Visegrád 24, povestea a luat cu adevărat amploare.

Un articol de pe un alt site obscur, „Polish News”, a relatat că DiCaprio „a alocat până la 10 milioane de dolari pentru a sprijini Ucraina și nu a intenționat să anunțe întreaga lume” – dar că, duminică, donația fusese anunțată de Fondul Internațional Visegrad, care este o organizație internațională de donatori creată de guvernele țărilor din Grupul de la Visegrad.

Din nou, nu este adevărat. Managerul de relații publice al fondului, Lucia Becová, a declarat miercuri, într-un e-mail pentru CNN, că fondul nu a făcut niciun anunț în acest sens.

Este posibil ca Polish News să fi confundat Fondul Internațional Visegrad cu contul de Twitter Visegrád 24. Până miercuri, articolul din Polish News a fost editat pentru a elimina referința la Fondul Internațional Visegrad. Un reprezentant al Polish News, Artur Salamonczyk, a declarat miercuri, într-un e-mail, că dacă CNN știe că DiCaprio nu a făcut donația de 10 milioane de dolari, „suntem bucuroși să eliminăm conținutul”.

Articolele au fost corectate sau șterse în cele din urmă

Până joi, CNN a șters articolul și a publicat un alt articol în care spunea că informațiile despre o donație de 10 milioane de dolari din partea lui DiCaprio erau incorecte.

Dar post de știri după post de știri au citat Polish News ca sursă principală în spatele articolelor lor conform cărora DiCaprio a făcut o donație de 10 milioane de dolari Ucrainei.

Știri despre donația de 10 milioane de dolari au fost publicate, printre altele, de The Independent din Anglia (care în cele din urmă și-a modificat povestea) și Daily Mail (care a șters informația), The Hindustan Times din India (a cărui poveste a rămas online până vineri), Novinky din Republica Cehă (care în cele din urmă a publicat o nouă poveste care a dezmințit-o pe cea originală), Euronews din Franța (care și-a modificat în cele din urmă articolul) și, în SUA, site-ul de divertisment ET Online (care l-a șters pe DiCaprio din articolul său despre donațiile făcute de celebrități în Ucraina) și site-urile politice conservatoare The Washington Examiner și The Daily Caller (ambele și-au modificat articolele).

CNN a început să cerceteze presupusa donație de 10 milioane de dolari după ce Jane Lytvynenko, cercetător senior la Shorenstein Center on Media, Politics and Public Policy de la Universitatea Harvard, a ridicat miercuri pe Twitter întrebări cu privire la acuratețea poveștii devenită virală.