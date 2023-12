Europa are resurse militare limitate

Marea Britanie este unul dintre principalii aliați ai armatei americane. Este, de asemenea, țara care cheltuie cel mai mult cu apărarea în Europa. Cu toate acestea, dispune de resurse militare limitate. Are doar aproximativ 150 de tancuri operaționale și circa o duzină de piese de artilerie cu rază lungă de acțiune.

Anul trecut, penuria de echipamente a fost atât de acută încât armata britanică a luat în considerare recondiționarea de lansatoare de rachete din muzee pentru Ucraina, dar acest plan a fost abandonat în cele din urmă.

Franța, o altă țară care alocă venituri importante pentru apărare din Europa, deține mai puțin de 90 de unități de artilerie grea. Cifra este extrem de mică și reprezintă aproximativ cât pierde Rusia în fiecare lună în Ucraina.

În ceea ce privește Germania, Bundeswehr are muniție suficientă doar pentru două zile de luptă. Iar Danemarca nu are artilerie grea, submarine sau sisteme de apărare aeriană, precizează The Wall Street Journal.

De la sfârșitul Războiului Rece, armatele europene s-au redus semnificativ

O cauză parțială o reprezintă presupusul sprijin militar american în cadrul NATO. Numai anul trecut, SUA au reprezentat aproape 70% din cheltuielile de apărare ale NATO.

Cu toate acestea, îngrijorările au crescut odată cu adoptarea de către SUA a unei abordări mai izolaționiste. Situația e amplificată de reapariția Rusiei ca o potențială amenințare pentru Europa, în special după aproape doi ani de conflict în Ucraina.

Deși nu există o amenințare militară imediată din partea Rusiei la adresa Europei, iar Rusia este angajată în prezent într-un război de uzură în Ucraina, există îngrijorare cu privire la potențialul Rusiei de a se reînarma și de a fi o amenințare în alte părți dacă obține victoria în Ucraina.

Națiunile europene au înregistrat un declin al capacității lor industriale de a fabrica arme din cauza reducerilor bugetare. Inversarea acestei tendințe este o provocare din cauza constrângerilor economice și a rezistenței politice la reducerea cheltuielilor sociale și la creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Țările NATO, în ciuda faptului că dispun de resurse economice și industriale mai mari decât Rusia, nu produc muniție într-un ritm suficient pentru a susține conflictul din Ucraina.

Europa „s-a demilitarizat în mod sistematic pentru că nu a avut nevoie să cheltuiască banii”, datorită lipsei unei amenințări aparente și a dominației militare a SUA pe glob, a declarat Anthony King, profesor de studii de război la Universitatea din Warwick. „Practic, au adormit”, punctează acesta.

Fără sprijinul SUA, Europa nu va putea acoperi ajutorul promis Ucrainei

Președintele Biden și-a reafirmat sprijinul SUA pentru NATO. Cu toate acestea, fostul președinte Trump, care candidează la alegerile din 2024, a pus la îndoială valoarea NATO, creând incertitudine cu privire la un viitor sprijin de peste ocean.

În plus, eforturile de a oferi un ajutor suplimentar Ucrainei se confruntă cu rezistență în Congresul SUA. Națiunile europene s-au angajat să acorde ajutor Ucrainei, dar se confruntă cu propriile limitări economice și de producție. În cazul în care sprijinul SUA scade, Europa nu dispune de resursele necesare pentru a compensa.

Starea actuală a forțelor militare europene reprezintă o schimbare radicală față de trecut, când Europa avea forțe armate formidabile.