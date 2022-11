Rusia și Iranul își consolidează legăturile pe problemele legate de securitate

Vizita lui Nikolai Patrușev la Teheran are loc în contextul în care Iranul a fost acuzat că a furnizat Rusiei drone kamikaze pentru a le folosi pe câmpul de luptă din Ucraina.

„La Teheran, Patrușev va avea programate consultări de securitate ruso-iraniene cu participarea experților Consiliului de Securitate și a reprezentanților din ministerele și agențiile ambelor țări”, scrie într-un comunicat de presă emis de Consiliului de Securitate al Federației Ruse, citat de agenția de presă TASS.

Vă reamintim că, în weekend, Guvernul de la Teheran a recunoscut pentru prima dată că a livrat un „număr mic” de drone militare Rusiei Moscovei, dar a precizat că au fost expediate înainte de începerea războiului din Ucraina.

În prezent, Occidentul și Guvernul de la Kiev susțin ferm că Rusia a folosit dronele militare de fabricație iraniană pentru a viza infrastructura energetică a Ucrainei în atacurile militare din ultimele săptămâni, ce au cauzat pene de curent în marile orașe, inclusiv în Kiev.

Potrivit postului de televiziune Sky News, câteva surse au anunțat că un avion rusesc a dus pe ascuns 140 de milioane de euro în numerar și trei modele de arme americane și arme britanice capturate (o rachetă NLAW, una Javelin și una Stinger) la un aeroport din Teheran pe data de 20 august 2022. În schimb, Iranul ar fi oferit Rusiei peste 160 de drone militare, inclusiv 100 Shahed-136.

Iranul își reechilibrează parteneriatul strategic cu Rusia

În ultima evaluare realizată de către Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) scrie că Nikolai Patrușev a plecat la Teheran probabil pentru a vorbi despre furnizarea de rachete balistice de fabricație iraniană către Rusia.

ISW sugerează că sosirea lui la Teheran a fost făcut publică pentru a atrage atenția unui public internațional asupra aprofundării parteneriatului dintre Rusia și Iran și „să sublinieze implicit că un oficial rus de rang înalt a apelat la Iran pentru ajutor în Ucraina”.

„Teheranul este probabil dornic să semnaleze public această reechilibrare a parteneriatului său strategic cu Moscova, în special adversarilor regionali iranieni cu care Kremlinul cooperează ocazional, cum ar fi Israelul și Arabia Saudită”, raportează ISW.