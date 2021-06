Președintele american Joe Biden și Vladimir Putin au avut o întâlnire la Geneva în urmă cu câteva zile care părea că a ameliorat relațiile dintre SUA și Rusia. Ultimele declarații făcute de un general rus, însă, spun cu totul altceva.

Se pare că regimul de la Kremlin rămâne agresiv și este pregătit pentru orice fel de amenințare, în orice moment, spune acesta.

Mai exact, în cursul zilei de joi, generalul Valeri Gherasimov a afirmat că “Rusia isi rezerva dreptul a utiliza armele nucleare, ca raspuns la o eventuala agresiune”.

Declarațiile acestuia au fost făcute în cadrul Conferinței de securitate internațională de la Moscova. Șeful Statului Major al Armatei Rusiei a mai subliniat faptul că politica nucleara a tarii sale este pur, de natura defensiva, potrivit Newsweek.

“Federatia Rusa isi rezerva dreptul de a folosi armele nucleare doar ca raspuns la utilizarea armelor nucleare sau a altor tipuri de arme de distrugere in masa impotriva noastra sau a aliatilor nostri, cand existenta statului este amenintata”, a declarat generalul Gherasimov.

Rusia este pregătită să neutralizeze sistemele americane

În același timp, ofițerul rus, care a participat la întalnirea Biden-Putin, a adaugat ca Rusia a dezvoltat mijloace de neutralizare a sistemelor americane de aparare antirachete.

De menționat este faptul că, declarațiile agresive făcute de șefului Statului Major al Armatei din Rusia amintesc de epoca din perioada Războiului Rece, despre care se spera că nu se va mai repeta.

Totuși, trebuie subliniat faptul că de această dată, președinții Joe Biden și Vladimir Putin au semnat o declarție comună în urma întâlnirii din elveția. Declarația se referă la stabilitate strategică, reafirmând principiul potrivit căruia, un razboi nuclear nu poate fi castigat si nu trebuie niciodata purtat.

Totodată, de la inceputul acestui an Statele Unite si Rusia au cazut de acord sa prelungeasca tratatul New START privind armele strategice, care expira in luna februarie 2021 si care limiteaza arsenalul de arme nucleare al fiecari tari la 1.550 de focoase.