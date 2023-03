„Forţele de recunoaştere ale forţelor speciale Kraken au distrus un turn de supraveghere în regiunea Briansk, folosind o dronă kamikaze”, a declarat pe Telegram unitatea Kraken a serviciului de informaţii al armatei ucrainene, informează CNN.

The intelligence forces of the special unit „KRAKEN” destroyed an observation tower in the Bryansk region with the help of a kamikaze drone. pic.twitter.com/4oKiJlCiKC

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 5, 2023