Primierul Marii Britanii, Boris Johnson, a declarat joi că retragerea trupelor ruse de pe Insula Şerpilor, teritoriu strategic din Marea Neagră, demonstrează clar faptul că ocuparea Ucrainei este „imposibilă”. Potrivit spuselor sale, în prezent, „cel mai bun lucru” pentru siguranța Occidentului „este să continuăm pe drumul pe care l-a trasat NATO, oricât de dificil devine”.

„Dacă aţi vrut dovada capacităţii incredibile a ucrainenilor de a riposta pentru a depăşi adversitatea şi a-i respinge pe ruşi, priviţi ce s-a întâmplat astăzi pe Insula Şerpilor, unde, din nou, Rusia a trebuit să cedeze teren. În final, se va dovedi imposibil ca Putin să subjuge o ţară care nu-i va accepta dominaţia.

Am văzut ce poate face Ucraina pentru a-i respinge pe ruşi. Am văzut ce au făcut în jurul Kievului şi Harkovului, iar acum pe Insula Şerpilor. Cred că cel mai bun lucru pentru noi este să continuăm pe drumul pe care l-a trasat NATO, oricât de dificil devine”, a declarat joi Boris Johnson.

Spre finalul intervenției sale, el a reinterat faptul că orice decizie privind un acord de pace revine Ucrainei, subliniind, totodată, unitatea statelor membre NATO şi G7 împotriva Rusiei.

„Cea mai importantă concluzie pe care Vladimir Putin trebuie să o tragă după ziua de astăzi şi din ultimele zile de Summit NATO, şi de la reuniunea G7, este că suntem total uniţi în a condamna ceea ce a făcut în Ucraina”, a completat premierul britanic, relatează agenția de presă AFP.

Menționăm faptul că, joi după-amiază, Valeri Zalujnîi, comandantul şef al Forțelor Armate din Ucraina, a anunțat joi că soldații ruşi au fost constrânşi să se retragă de pe Insula Şerpilor deoarece „nu au mai putut să reziste focului artileriei ucrainene”.

„Vreau să le mulţumesc apărătorilor regiunii Odesa care au făcut maximum pentru eliberarea acestui teritoriu de importanţă strategică. Incapabili să reziste focului artileriei noastre, rachetelor noastre şi atacurilor noastre aeriene, ocupanţii au părăsit Insula Şerpilor”, a scris joi Valeri Zalujnîi pe contul său de Telegram.

„Nu mai există trupe rusești pe Insula Șerpilor. Forțele noastre armate au făcut o treabă grozavă”, a scris Andrii Iermak, şeful Administraţiei Prezidenţiale din Ucraina, pe contul său de Twitter.

KABOOM!

No Russian troops on the Snake Island anymore. Our Armed Forces did a great job.

More kaboom news to follow. All will be 🇺🇦 pic.twitter.com/ItdP3oQvHK

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) June 30, 2022