Prim ministrul spune că există un risc real ca România să aibă o creștere a prețului la energie electrică până la iarnă. El spune că, în acest context, este necesară grăbirea termenelor pentru Legea Consumatorului Vulnerabil, subliniind că se iau în calcul și alte compensații pentru familiile cu venituri medii.

Florin Cîțu a precizat că România trebuie să crească conectivitatea, subliniind că în Uniunea Europeană există țări care au energie electrică mai ieftină și că am putea importa din acestea.

Lucrăm pe mai multe paliere, eu am vrut să am o imagine clară, să știu cum aloc resursele pe următorii ani”, a mai spus premierul.

Prim ministrul a venit și cu o veste proastă pentru roni, el precizând că riscul ca prețurile pentru energie electrică să crească până la iarnă.

”Pentru finalul acestui an există acest risc real și trebuie să fim foarte onești și transparenți. Este un risc real de a avea o creștere a prețului la iarnă. Am cerut și ministrului Energiei și voi avea o discuție și în coaliția de guvernare să grăbim legea consumatorului vulnerabil. Ea intra în vigoare de anul viitor, din octombrie parcă. Aș vrea să aduc totul la 1 ianuarie 2022. Dar nu ajunge. Am venit cu o soluție pentru că doar legea consumatorului vulnerabil nu ajunge.

Prețurile s-ar putea să aibă impact pentru foarte multe familii din România, familii cu venit mediu și atunci trebuie să găsim o soluție pentru această iarnă. Sunt soluții la care mă gândesc pentru această iarnă de a reduce factura pe care acești oameni o vor plăti. Sunt tot felul de compensări. O parte din factură să o susținem de la bugetul de stat. Cred că este un an special cu această creștere a prețului care a venit și e mai mare decât media”, a mai spus Cîțu.