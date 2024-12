Geoffrey Deuel a murit. Actorul care l-a jucat pe Billy the Kid s-a stins din viață

Geoffrey Deuel, cunoscut pentru portretizarea legendarului haiduc Billy the Kid în filmul american „Chisum” din 1970, alături de John Wayne, s-a stins din viață pe 22 decembrie, la vârsta de 81 de ani.

Vestea a fost confirmată abia acum de soția sa, Jacqueline Deuel, pentru The Hollywood Reporter. Un adevărat iubitor al artei, Geoffrey Deuel, fratele mai mic al actorului Peter Duel, cunoscut pentru rolul din serialul „Alias Smith and Jones”, a murit în urma unei lupte îndelungate cu boala pulmonară obstructivă cronică, într-un centru de îngrijire paliativă din Florida.

„El și Peter erau foarte apropiați. Aveau o legătură profundă, se iubeau cu adevărat și se sprijineau reciproc”, a mărturisit soția sa.

Deși o mare parte din viața sa profesională s-a desfășurat în umbra fratelui său, Deuel a rămas un nume cunoscut în cercurile de film și televiziune, cu o carieră ce a adus un impact deosebit asupra multor generații de spectatori.

Rămas în memoria noastră prin rolurile sale iconice și prin legătura sa de neîntrerupt cu fratele său, Geoffrey Deuel va rămâne mereu o prezență iubită în istoria cinematografiei.

Geoffrey Deuel este binecunoscut românilor şi din seriale precum „Străzile din San Francisco” sau „Tânăr şi neliniştit”

Născut pe 17 ianuarie 1943 în Lockport, New York, Geoffrey Deuel a fost un talent remarcabil, cu o carieră care s-a întins pe mai multe decenii.

A apărut într-o multitudine de seriale de televiziune populare ale vremii, de la „The Monkees”, „The F.B.I.” și „Mission: Impossible”, până la „The Streets of San Francisco” (Străzile din San Francisco) și „The Young and the Restless” (Tânăr şi neliniştit).

Deuel a început să-și construiască cariera în Hollywood în 1965 și a continuat să aducă pe ecran un joc actoricesc plin de sensibilitate și autenticitate.

În anii 1980, Geoffrey Deuel a ales să își redefinească drumul, urcând pe scenă în producții de teatru în Tampa, Florida, și întorcându-se la studiile superioare pentru a obține o diplomă de master la University of South Florida. Acest capitol din viața sa l-a condus către o nouă vocație, devenind profesor suplinitor, oferind cunoștințele și pasiunea sa tinerelor generații.

Lăsând în urmă o carieră strălucitoare pe ecrane, Deuel va rămâne în amintirea celor care l-au cunoscut și admirat, fiind supraviețuit de soția sa, cu care s-a căsătorit în 2017, după patru decenii de iubire și sprijin reciproc, și de sora sa mai mică, Pamela, care îi va purta amintirea cu dragoste și recunoștință.