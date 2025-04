Programul Rabla 2025 debutează cu schimbări majore. Înscrierile pentru producători încep astăzi

Programul Național de Înnoire a Parcului Auto, cunoscut publicului sub numele de Rabla, începe astăzi o nouă ediție, marcând două decenii de la lansare. Începând cu ora 10:00, Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) deschide sesiunea de înscriere pentru producătorii auto care doresc să participe în cadrul programului Rabla Clasic și Rabla Plus. Perioada de înscriere se va încheia pe 7 mai, la ora 23:59, iar validarea se va realiza exclusiv prin intermediul platformei informatice disponibile pe site-ul oficial al AFM.

Ediția din 2025 se remarcă printr-un pachet consistent de modificări, atât în ceea ce privește procedura de aplicare, cât și criteriile de eligibilitate. Printre cele mai importante noutăți se numără digitalizarea completă a procesului de înscriere pentru persoane fizice, excluderea autovehiculelor cu motoare diesel de la finanțare și extinderea perioadei de monitorizare a autovehiculelor achiziționate prin program.

„Ca noutate în ediția din acest an, înscrierea solicitanților persoane fizice se va face exclusiv prin aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul AFM, fără a mai fi necesară implicarea producătorilor auto. În plus, una dintre modificările importante în programul de anul acesta este excluderea de la finanțare a autovehiculelor echipate cu motoare diesel. Un element de noutate îl reprezintă și prelungirea perioadei de monitorizare la 18 luni, ceea ce ne va permite să urmărim mult mai atent îndeplinirea obiectivelor programului”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Finanțări diferențiate în funcție de tehnologia vehiculului

Rabla 2025 continuă să ofere sprijin substanțial pentru achiziționarea de autovehicule mai puțin poluante, însă alocările bugetare sunt stabilite diferențiat, în funcție de tipul de propulsie:

37.000 de lei pentru achiziția unui autoturism 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

pentru achiziția unui autoturism 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 15.000 de lei pentru vehicule plug-in hibrid sau motociclete electrice;

pentru vehicule plug-in hibrid sau motociclete electrice; 12.000 de lei pentru autovehicule hibride fără încărcare la priză;

pentru autovehicule hibride fără încărcare la priză; 10.000 de lei pentru autovehicule cu motor termic (benzină, GPL, GNC) sau motociclete convenționale;

pentru autovehicule cu motor termic (benzină, GPL, GNC) sau motociclete convenționale; 120.000 de lei pentru instituțiile publice sau unitățile administrativ-teritoriale care optează pentru vehicule electrice sau plug-in hibride.

Această structură de sprijin reflectă direcția strategică a programului: orientarea către electromobilitate și reducerea emisiilor de carbon în sectorul transporturilor. Excluderea motoarelor diesel, considerate o sursă semnificativă de emisii poluante, marchează o ruptură clară față de edițiile anterioare.

Procedură de validare a producătorilor, digitalizare și rigoare administrativă

Pentru a fi validați, producătorii trebuie să depună un dosar complet în format electronic, care să includă, printre altele:

cererea de validare semnată cu semnătură electronică calificată;

acte de identitate și documente de reprezentare legală;

certificate fiscale privind obligațiile la bugetul de stat și local;

dovada calității de constructor, importator sau reprezentant autorizat;

certificat constatator emis de Registrul Comerțului, valabil la data depunerii;

dovada existenței unui cont deschis la Trezoreria Statului.

AFM pune accent în acest an pe trasabilitate și verificare riguroasă, motiv pentru care toate documentele trebuie să fie emise recent (nu mai vechi de 30 de zile) și, în cazul în care sunt în limbi străine, trebuie însoțite de traduceri autorizate.

Programul Rabla, în toate formele sale – Clasic și Plus – are un dublu rol: pe de o parte contribuie la reducerea emisiilor generate de transportul rutier, iar pe de altă parte stimulează industria auto și comerțul cu autovehicule. Potrivit estimărilor AFM, în ultimii cinci ani, Rabla a dus la casarea a peste 400.000 de autovehicule vechi, majoritatea cu norme de poluare sub Euro 4.