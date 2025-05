Programul Rabla Tractoare 2025. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat recent că sesiunea de înscriere pentru programul Rabla Tractoare va fi reluată imediat după încheierea celor trei sesiuni Rabla Auto, aflate în desfășurare, scrie agrointel.ro.

Această decizie vizează fluidizarea gestionării fondurilor și evitarea problemelor administrative întâmpinate anterior.

Într-o transmisiune live pe rețelele sociale, Fechet a explicat că Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) trebuie să finalizeze etapele programelor auto înainte de a deschide Rabla Tractoare.

De asemenea, ministrul a recunoscut că metoda de selecție „primul venit, primul servit” s-a dovedit a fi problematică și inechitabilă.

Programul Rabla Tractoare 2025. Inițiativa a fost gândită pentru a sprijini micii fermieri, persoane fizice care nu au avut acces la fonduri europene și care nu dețin forme juridice organizate.

Conform informațiilor disponibile, fermierii vor putea accesa sprijin financiar pentru achiziția de tractoare, în limita a 55.000 de euro per echipament. Finanțarea nerambursabilă va acoperi între 65% și 80% din valoarea acestuia, ceea ce înseamnă că suma maximă care poate fi obținută ajunge la 44.000 de euro.

Estimările oficiale vorbeau despre 5.000-6.000 de potențiali beneficiari, însă cererea reală a depășit cu mult așteptările: peste 66.000 de cereri înregistrate și milioane de accesări ale platformei în doar câteva minute.

”Cred că am tras suficiente concluzii și am învățat din greșelile pe care le-am făcut până acum. Eu avut multe discuții cu colegii din minister și ne-am întrebat mereu câți sunt acei fermieri care sunt persoane fizice, nu au primit banii europeni, nu au firmă, nu au PFA.

Și ne-a gândit că ar fi vreo 5.000-6.000 astfel de potențiali beneficiari, oameni pe care nimeni nu i-a finanțat niciodată. Văzând că avem bani pentru 2.500 de tractoare, am spus că ”primul venit, primul servit” e o afacere bună.

2.500 vor fi fericiți, ceilalți 2.500 vor fi supărați și ne vor critica probabil că n-a fost un program bun sau că acest criteriu de acordare a voucherelor nu a fost cel mai potrivit.

Ori când am constatat că au fost descărcate 66.000 de cereri de finanțare și platforma a fost accesată în 10 minute de 3,3 milioane de ori, ne-am dat seama că fie am ratat grupul țintă, fie am estimat greșit fie s-a întâmplat altceva”, a spus Fechet la Maratonul Economia Sustenabilă, organizat de Profit.ro TV.