Românii bogați sunt mai atenți cu bugetul decât cei săraci

66,43% dintre respondenți declară că obișnuiesc să-și urmărească bugetul lunar, numărul acestora fiind în creștere (cu circa 3%) față de primul trimestru al acestui an. Ponderea este mai ridicată – circa 75% – în rândul celor mai înaintați în vârstă (peste 55 de ani), iar tinerii îmbrățișează mai greu acest obicei – doar 55% din cei sub 25 de ani au obiceiul de a-și urmări bugetul în mod frecvent.

Pentru a veni în sprijinul românilor care vor să își gestioneze în mod responsabil bugetul, CEC Bank a lansat pachetul de cont bancar “Grijă Completă” care oferă servicii complete pentru operațiunile de zi cu zi (card, internet și mobile banking, conturi în euro și lei), cu zero comisioane în primul an, dar și un depozit cu depuneri ulterioare, cu dobândă de 7,2% pe an.

Cheltuielile cu casa au o pondere semnificativă în veniturile românilor. Pentru 25,52% dintre români, aceste cheltuieli reprezintă 40-60% din venituri. Tinerii sub 25 ani au cheltuieli minime cu locuința: 24% dintre aceștia alocă sub 20% din venituri, o posibilă explicație fiind faptul că mulți preferă să locuiască în continuare cu părinții.

Deși ne-am aștepta ca cei cu venituri mai mici să fie mai atenți în ceea ce privește cheltuielile, datele sondajul arată contrariul: doar 61,88% dintre românii cu venituri sub 2.500 lei / lună au obiceiul să-și urmărească bugetul de venituri și cheltuieli, cifră sub media de 66,43% la nivel de populație. La polul opus, cei care au venituri mari (de peste 10.000 lei pe lună) sunt cei mai atenți cu bugetul (72,55% dintre ei sunt atenți la costuri).

Digitalizarea din sistemul bancar a devenit și un instrument util în ceea ce privește urmărirea cheltuielilor lunare

Digitalizarea din sistemul bancar, pe lângă faptul că a dus la apariția unor facilități moderne de plată, a devenit și un instrument util în ceea ce privește urmărirea cheltuielilor lunare. Pentru a ține evidența facturilor lunare, 48,74% dintre români plătesc cu cardul sau contul bancar, 11,79% doar în unele luni, 14,95% rareori fac acest lucru, în timp ce 24,51% declară că nu fac plata cu cardul sau contul bancar pentru a ține evidența facturilor.

38,96% dintre români folosesc serviciile de internet banking și mobile banking săptămânal (cei mai mulți dintre aceștia câștigă peste 5000 lei/ lună – dublu față de media înregistrată la nivelul populației), 24,66% ocazional pentru activități bancare, în timp ce 25,52% dintre cei chestionați utilizează portofelele digitale Google Pay/Apple Wallet, direct din telefon, pentru plata produselor cu cardul (tinerii sub 25 ani înregistrează cele mai mari valori – 46,97%, aproape dublu față de media înregistrată la nivel de populație).

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de peste 1.390 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 55,43% dintre respondenți sunt salariați, 43,78% au declarat venituri între 2.500 lei și 5.000 lei, 34,22% au vârste cuprinse între 25-40 ani, iar 39,04% au studii superioare.