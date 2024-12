România se află din nou în centrul unui scandal geopolitic cu accente teatrale, după ce un cont de pe platforma X, asociat ideologului rus Alexandr Dughin, a lansat afirmații provocatoare și chiar halucinante: „România va face parte din Rusia”. Momentul a fost ales strategic, imediat după Ziua Națională a României, adăugând o notă de cinism și provocare simbolică.

Postările, atribuite contului X @Agdchan, au stârnit rumoare nu doar în țara noastră, ci și pe scena internațională. Într-un limbaj care alternează între distopie politică și delir ideologic, utilizatorul a speculat despre viitorul geopolitic al țării noastre și al Republicii Moldova, desenând un scenariu fantasmagoric: „Moldova va deveni parte din România, dar România va fi parte din Rusia”.

Where wokeists and elite of Democrats can flee from US? Canada? Trudeau was recently at Mar-o-Lago. Israel? There is a war. London, Paris, Dubai? Exactly where Russian liberals have fled. Or Moldova? That will be part of Romania soon. But Romania will be part of Russia.

— Alexander Dugin (@Agdchan) December 2, 2024