România va fi afectată dramatic! PSD au solicitat marți, 19 ianuarie, partidelor din coaliţia de guvernare să îşi asume politic obiectivul enunţat de premierul Florin Cîţu privind imunizarea a 10,4 milioane de persoane până cel târziu la finalul lunii septembrie.

„Eşecul în atingerea acestui obiectiv trebuie să conducă în mod automat la demisia Guvernului şi la formarea unei noi majorităţi parlamentare, capabilă să gestioneze pandemia şi să relanseze economia”, transmit social democrații într-un comunicat.

România va fi afectată dramatic

„Declaraţiile contradictorii ale decidenţilor, lipsa de transparenţă în comunicare a Guvernului, blocarea şi disfuncţionalităţile platformei de vaccinare, definirea precară a categoriilor prioritare pentru vaccinare, finanţarea întârziată şi insuficientă pentru centrele de vaccinare au creat o stare de confuzie şi de nesiguranţă generalizată, care afectează în mod dramatic viaţa cetăţenilor şi economia naţională. Iar acest lucru trebuie să înceteze! România trebuie să revină la normalitate!”, este scris în comunicatul respectiv.

De asemenea, PSD cere şi un calendar privind încetarea restricţiilor impuse ca urmare a epidemiei de COVID-19.

„Având în vedere caracterul temporar al îngrădirii unor drepturi constituţionale în contextul pandemiei, actuala putere are obligaţia politică de a-şi asuma un calendar clar, cu repere exacte, în ceea ce priveşte încetarea restricţiilor odată cu creşterea nivelului de imunizare a populaţiei prin campania de vaccinare şi cu scăderea ratei de infectare”, transmite PSD.

PSD este dinamitat

Viorica Dăncilă aruncă în aer toată conducerea PSD. Fostul premier îşi va lansa o “carte-interviu”. Dăncilă vrea să spună totul despre Liviu Dragnea. Nu vor lipsi însă nici dedatlii legate de “provocările perioadei” în care a fost şef al Executivului. Cartea va purta semnătura jurnalistei Marga Nițu.

„Pentru a răspunde curiozităţii prietenilor şi neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărţi-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Niţu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relaţia cu Liviu Dragnea, dar şi despre campaniile electorale din 2019 şi colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD”, a scris Dăncilă, luni, pe pagina sa de Facebook.

Ea a subliniat că a fost şi rămâne “social-democrată şi un om de echipă”.

„Acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală”, a scris Dăncilă.

Potrivit acesteia, sunt lucruri care trebuie spuse. În opinia sa, PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a problemelor trecutului.

“Revin cu detalii, urmează momente interesante”, a punctat Dăncilă.