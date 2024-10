Contractul pentru Lotul 2A Ditrău-Grinţieș din Autostrada Unirii, pregătit pentru achiziție

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a trimis vineri către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) documentele pentru a începe licitația pentru proiectarea și construcția tronsonului 2 A Ditrău-Grințieș din secțiunea montană de pe Autostrada Unirii A8. Acest tronson va avea garduri speciale pe toată lungimea sa, pentru a preveni accesul animalelor sălbatice pe drum.

Proiectul are o lungime de 37,9 kilometri și se desfășoară în județele Harghita și Neamț. Este estimat că lucrările vor dura 54 de luni, din care 14 luni sunt alocate pentru proiectare și 40 de luni pentru execuție. Proiectul este destul de complex deoarece va include lucrări mari, cum ar fi poduri, pasaje, viaducte și tuneluri, precum și o cantitate semnificativă de excavare și consolidare.

În total, lungimea tunelurilor și viaductelor va fi de 21 km, ceea ce reprezintă 57% din întreaga lungime a tronsonului, incluzând 19 tuneluri și 63 de poduri și viaducte. Cel mai lung viaduct din acest proiect are 1.184 de metri și este construit la kilometrul 35, peste râul Sabău. Cel mai lung tunel dintre cele 19 tuneluri are 850 de metri.

Pe traseul tronsonului 2 A va fi un nod rutier la Ditrău, care se va conecta cu DN 12 din județul Harghita. La est, în județul Neamț, va exista o conexiune cu tronsonul 2 B Grințieș-Pipirig și o descărcare temporară pentru a permite acestui tronson să funcționeze independent.

Un aspect nou al tronsonului Ditrău-Grințieș este că va avea garduri speciale pe toată lungimea sa, pentru a împiedica animalele sălbatice să intre pe drum. În plus, tronsonul 2 A va include spații de servicii de tip S 3 cu parcare securizată (cu o suprafață totală de peste 100.000 mp), parcări de tip S 1, parcări pentru scurtă durată (pe ambele părți ale drumului) și un Centru de Întreținere și Coordonare.

După ce ANAP va valida documentele, CNIR va stabili data limită pentru depunerea ofertelor și va publica informațiile despre licitație în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP).

Estimăm că, la începutul săptămânii viitoare, va fi publicat și contractul pentru Lotul 1 C Sărățeni-Joseni, care are 32,4 km. Secțiunea montană Sărățeni-Pipirig de pe Autostrada Unirii A8 are o lungime totală de 116 kilometri și include patru loturi: