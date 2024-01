Victor Ciutacu și-a felicitat colegii și le-a mulțumit telespectatorilor, după ce România TV a fost numită televiziunea de știri numărul unu în țara noastră.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, cunoscutul jurnalist a explicat că rezultatul a venit în urma eforturilor depuse de televiziune.

Conform unui top oficial realizat de instituția care măsoară audiența TV în țara noastră, România TV a fost cea mai urmărită televiziune de știri în 2023. Pe parcursul anului 2023.

Jurnalistul a scris pe Facebook că postul nu ar exista fără telespectatori și eforturile depuse de întreaga echipă.

„În mod uzual, un astfel de material video este însoţit de clasicele mulțumiri adresate telespectatorilor. Fără de care – nu-i așa? – n-am exista. Ceea ce, evident, fac și eu. Deci considerați că deja v-am mulțumit.

Adaug, însă, ceva foarte important. Nu mulțumiri, ci felicitări tuturor colegilor mei de la România TV. Pentru că, prin ceea ce fac, vă conving pe voi, cei fără de care n-am exista, să vă uitați zi de zi la noi. Nu cred că ne urmărește cineva din rațiuni sociale sau doar din simpatie. Ci fiindcă vi se pare interesant ce vedeți pe post.

Chestiile alea colorate, în mișcare, nu se fac singure. Și nici nu-s rodul inspirației divine a unui strălucitor creier secret. Dacă am ajuns aici, am făcut-o prin noi. Nu ne-a dăruit nimeni poziția asta. Am câștigat-o. Prin muncă, prin talent, prin inspirație, prin mobilizare…

Merităm mai mult. Și, în ceea ce ține de mine, voi face tot ce-mi stă în putință astfel încât să și obținem. Cunosc echipa asta, după cei aproape 11 ani petrecuți în mijlocul ei, nu în vârful vreunui turn de fildeş, ca pe buzunarele mele. Și știu ce poate. D-aia îmi şi permit să mă uit în zare, unde „se vede din depărtare…””, a scris Victor Ciutacu pe Facebook.