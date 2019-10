„Noaptea trecută, la ultima revizie efectuată de colegii de la Districtul Rânca, au identificat pe acest sector de drum care este închis pe timpul nopţii (Rânca – Obârşia Lotrului n.r.), dar, din păcate, unii participanţi la trafic nu respectă aceste indicaţii ale noastre, de a nu intra pe acest sector de drum, unii şoferii s-au întors, au înţeles că este periculos, altora le-a fost frică să mai coboare şi au lăsat maşinile sus pe munte şi au fost coborâţi de către colegii mei cu utilajele de deszăpezire până în Novaci. Urmează să îşi recupereze maşinile de pe munte în următoarele zile”, a declarat luni, reprezentantul Secţiei Drumuri Naţionale (SDN) Târgu-Jiu, Cristi Tudor.

El a adăugat că circulaţia pe sectorul de drum Rânca – Obârşia Lotrului este oprită luni dimineaţa, drumarii acţionând pentru curăţarea şoselei. Traficul va fi reluat în momentul în care se va putea circula în condiţii de siguranţă.

„A nins, s-au înregistrat temperaturi foarte scăzute şi un vânt foarte puternic care a dus la formarea stratului de gheaţă pe partea carosabilă, am intervenit cu material antiderapant, dar, din păcate, nu am putut curăţa partea carosabilă pentru că vântul foarte puternic a îngheţat din nou şi materialul antiderapant, care are o acţiune până la minus 8 grade, iar vântul puternic a făcut ca temperatura de pe Transalpina să fie mult mai scăzută. Facem apel la conducătorii auto să nu intre pe sectorul de drum închis, este obligatoriu să aibă anvelope de iarnă atunci când e zăpadă, indiferent de data din calendar. Acum a ieşit soarele, utilajele sunt pe drum, curăţăm drumul şi după aceea o să dăm drumul la circulaţie, momentan circulaţia acum este oprită”, a mai spus Cristi Tudor.

De asemenea și în mai multe zone înalte ale judeţului Harghita s-au înregistrat ninsori, drumarii acţionând preventiv cu material antiderapant pe trei şosele naţionale, respectiv DN 12C, DN 13A şi DN 13B.

Potrivit Direcţiei Regionale de Drumuri Braşov, drumarii din Harghita au acţionat cu trei utilaje şi au răspândit 12 tone de sare pe DN 12 C, zona Lacu Roşu, DN 13 A, care face legătura între Miercurea Ciuc şi Odorheiu Secuiesc şi DN 13 B, zona Bucin.

Prima ninsoare s-a întregistrat şi în staţiunea Băile Harghita, acolo unde, în fiecare an, iarna vine mult mai repede decât în alte zone ale judeţului.

Primii fulgi au început să cadă încă de duminică seara, iar până dimineaţa s-a aşternut un strat de zăpadă de aproximativ cinci centimetri.

Unii dintre localnici au spus că nu se aşteptau ca iarna să vină atât de repede, în vreme ce alţii au spus că nu sunt surprinşi de prima zăpadă, în condiţiile în care, în alţi ani, a nins chiar şi la sfârşitul lunii septembrie.

În 2018, primele ninsori au căzut, în Harghita, pe 25 septembrie, la Lacu Roşu şi în zona Harghita Mădăraş, locuitorii judeţului fiind obişnuiţi cu iernile lungi şi geroase.

