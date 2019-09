Respingerea la vot de Comisia Juridică din Parlamentul European a Rovanei Plumb a stârnit un val de reacții în rândul politicienilor.

Marcel Ciolacu, Preşedintele Camerei Deputaţilor, a declarat, joi, în legătură cu respingerea în Comisia juridică din Parlamentului European a candidaturii Rovanei Plumb pentru postul de comisar european, că trebuie parcurse mai multe etape şi nu a fost încă votul în Parlamentul European, menţionând că PSD nu are o variantă de rezervă, ci 10.

”PSD nu are o variantă, are 10 variante de rezervă”, a precizat Ciolacu.

De asemenea, acesta susține că ar mai exista o rundă de votare.

„Nu am citit ştirea, lăsaţi-mă să mă informez, ştiam că e încă în comisie….A fost la acea comisie, nu la votul în Parlament. Vedeţi că sunt nişte etape, nişte comisii, până la votul în Parlament…era mai încolo”, a afirmat Ciolacu, la Parlament.

În plus, social-democratul a precizat că nu va avea loc audierea din Comisia de transport.

„Fără avizul Comisiei juridice audierea din Comisia de transport nu poate avea loc”, a adăugat el.

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române în PPE, a declarat în direct că s-a săturat să fie tras la răspundere din cauza premierului Dăncilă.

„Înseamnă o rușine foarte mare. O rușine pe care România o suportă din cauza acestui guvern incompetent, din cauza doamnei Dăncilă, care se încăpățânează să conducă Guvernul României, în loc să-și conducă găinile prin curtea de la Videle. Îmi pare foarte rău că sunt atât de dur, dar credeți-mă, m-am săturat eu să fiu oprit pe coridoarele Parlamentului European, să mi se bată obrazul, să mă întrebe de ce nu găsim un om, în toată țara aceasta de 22 de milioane cu care să venim curat. Domnii de la PSD nu înțeleg că toate mizeriile pe care le-au făcut în trei ani de zile și toată ascunderea de bani, și toată mizeria pe care au făcut-o se văd și se știu foarte bine la Bruxelles. Ne afectează întreaga țară”, a afirmat Rareș Bogdan.

De asemenea, într-o postare pe Facebook, acesta face remarci dure la adresa Rovanei Plumb, și susține că va fi audiată suplimentar. Mai mult, acesta se revoltă, spunând că Dăncilă face țara de râs.

”Dăncilă ne face din nou de râs și pune România într-o situație dificilă! Dacă nominaliza pentru a fi comisar european o persoană fără probleme de integritate, fără un trecut atât de suspect, un om care se lăsa anchetat în Dosarul Belina, și nu pe Rovana Plumb, România nu avea acum această problemă!!! Eurodeputații din Comisia Juridică nu au putut trece peste explicațiile subțiri ale lui Plumb legate de diferențele din declarația de avere trimisă la Bruxelles și cea din România. Ce e cu împrumutul de 1 milion de euro? Rovana Plumb va fi audiată suplimentar mâine dimineață, dar repet: dacă șeful Guvernului României ar fi avut ceva mai mult obraz, nu făcea această nominalizare. Nu s-a găsit în PSD niciun tovarăș mai acătării?”, scrie Rareș Bogdan.

În plus, eurodeputatul a adăugat: „Plumb a fost respinsă in Comisia JURI cu 15 voturi din 24”.

Dan Barna, președintele USR și candidat la prezidențiale și-a exprimat de asemenea opinia față de Viorica Dăncilă în legătură cu nominalizarea Rovanei Plumb.

„Încăpăţânarea dumneavoastră, doamnă Viorica Dăncilă, să menţineţi nominalizarea Rovanei Plumb, deşi inclusiv colegii mei europarlamentari v-au avertizat că nu va trece din cauza problemelor de integritate, a făcut din nou ca România să fie oaia neagră a Europei. Candidata dumneavoastră nu a fost în stare să-şi explice averea în Comisia juridică a Parlamentului European. Ceea ce v-am spus că se va întâmpla s-a întâmplat: Comisia juridică a PE i-a respins candidatura şi e o ruşine pentru Guvernul României! Sunaţi-o pe Rovana Plumb să se întoarcă urgent acasă. Dumneavoastră nu sunteţi în stare să vedeţi dincolo de cercul dumneavoastră de loiali şi nici nu mai aveţi legitimitatea să faceţi o nouă nominalizare, pentru că, vă spun, indiferent ce vă doriţi dumneavoastră, moţiunea de cenzură va trece”, a scris Dan Barna, pe Facebook.

În plus, acesta a făcut un apel de urgență către premierul României prin care i-a cerut să o trimită pe Rovana Plumb acasă.

„Sunaţi-o pe Rovana Plumb, să se întoarcă urgent acasă!”, a precizat Dan Barna.

Pe de altă parte, președintele USR a i-a cerut lui Iohannis să se implice în nominalizarea unui nou comisar din partea României, și să nu mai fie lăsată Dăncilă să facă „greşeală după greşeală”.

„Îi cer şi preşedintelui Klaus Iohannis ca, în virtutea prerogativelor pe care le are, să se implice în nominalizarea unui nou comisar din partea României. Nu o putem lăsa pe Viorica Dăncilă să facă greşeală după greşeală pentru că suntem în campanie electorală. Trebuie să găsim împreună un comisar care să fie cinstit şi competent şi care să reprezinte, şi pentru România, şi pentru Comisie, un câştig. E în joc reputaţia României”, a adăugat liderul USR.

Reacția lui Victor Ponta, liderul Pro România a deființat-o pe Rovana Plumb menționând că aceasta este o rușine pentru România.

„JURI: Plumb nu ar trebui să ajungă la audierile de specialitate. Vot secret: 15-, 6+, 2 abțineri. Acum se dezbate care sunt pașii următori / Ce rușine pentru România!”, scrie liderul Pro România pe Twitter.

Revoltat eurodeputatul PMP, Eugen Tomac a făcut o serie de remarci negative la adresa candidaților propuși pentru Comisia Europeană.

„Am spus de la început ca Rovana Plumb este un candidat vulnerabil pentru funcția de comisar european.

Doar «neconflictuala» marioneta prim-ministru nu a înțeles că nu poate exporta chiar orice din PSD la Bruxelles.

Verdictul este clar: fără Rovana în Comisia Europeană, lucru care trebuie reproșat și doamnei presedinte Ursula von der Leyen, care a acceptat sa o trimită in PE, știind ca exista acest risc. In mod similar, consider ca toți candidații pentru Comisia Europeană, cu vulnerabilități la pachet, propuși de state precum Franța sau Belgia, trebuie înlocuiți, pentru credibilitatea UE”, a scris Eugen Tomac, pe pagina sa de Facebook.

Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut joi premierului Viorica Dăncilă că viitoarea propunere de comisar european din partea României, după respingerea Rovanei Plumb, să fie făcută doar cu acordul președintelui Klaus Iohannis și a Parlamentului de la București.

”Propunerea Guvernului condus de Viorica Vasilica Dăncilă pentru funcția de comisar european în persoana Rovanei Plumb a făcut România de rușine în Europa. În ciuda repetatelor solicitări din partea noastră de a retrage candidatura total nepotrivită a Rovanei Plumb, Viorica Dăncilă s-a încăpățânat să susțină o fidelă executantă a ordinelor de partid promovată de Liviu Dragnea în cea mai importantă funcție destinată României la nivel european. Votul de astăzi al Comisiei juridice din Parlamentul European reprezintă un dezastru pentru actualul Guvern, care a ignorat toate avertismentele primite din partea partenerilor europeni”, arată Orban într-un comunicat emis joi.

Acesta precizează că problemele de integritate ale Rovanei Plumb au dus către contestarea candidaturii acesteia încă de la început.

”Candidatura Rovanei Plumb a fost contestată încă de la început din cauza problemelor de integritate, fiind cea pentru care PSD a blocat ancheta penală printr-un vot politic în Parlament. La aceasta s-au adăugat contradicțiile din declarația de avere și interese, precum și incapacitatea de a demonstra cheltuirea legală a unor sume de bani declarate ca împrumuturi în campania pentru europarlamentare”, a mai spus Orban.

