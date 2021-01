România, prima reacție în scandalul momentului! Bogdan Aurescu consideră că arestarea liderului opoziţie Alexei Navalnîi, la reîntoarcerea acestuia în Rusia, este inacceptabilă.

Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost arestat de Poliţie la sosirea pe aeroportul Şeremetievo din Moscova, la punctul de control al paşapoartelor, transmite reuters.com

„Arestarea liderului opoziţiei ruse Navalnîi, la reîntoarcerea acestuia în Rusia, după ce şi-a revenit în urma otrăvirii cu novichok este inacceptabilă. Represiunea împotriva opoziţiei, doar pentru că este opoziţie, este pur nedemocratică”, a scris Bogdan Aurescu pe Twitter.

Opozantul rus Alexei Navalnîi a fost arestat duminică, 17 ianuarie, la sosirea în Moscova! Agenții l-au reținut la punctul de control al paşapoartelor de pe aeroportul Şeremetievo din Moscova.

Alexei Navalnîi arestat la sosirea în Moscova! Autoritatea penitenciară din Rusia a confirmat că agenţii l-au reţinut pe Navalnîi, cel mai cunoscut critic al preşedintelui Vladimir Putin, transmite agenţia Interfax, preluată de reuters.com

Trebuie menționat că Navalnîi a revenit de la Berlin, unde fusese internat din august pentru a fi tratat după otrăvirea cu agent neurotoxic Noviciok, deşi ştia că ar putea fi arestat.

Cursa aeriană a companiei Pobeda, cu care a sosit dizidentul, trebuia să aterizeze pe aeroportul Vnukovo, unde opozantul era aşteptat de un grup de susţinători care îi scandau numele.

De asemenea, poliţia a dispersat protestatarii şi i-a arestat pe câţiva dintre ei. Avionul în care se afla Navalnîi a fost redirecţionat în ultimul moment spre Şeremetievo.

Detaining the Russian opposition leader @navalny on his return to Russia after he recovered from Novichok poisoning is unacceptable. Repression against the opposition, just because it is opposition, is purely undemocratic

