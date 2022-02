România a învins Rusia 35 – 24 pe stadionul „Arcul de Triumf” săptămâna trecută, cupa Kiseleff ajungând în posesia naționalei. De data aceasta însă, Stejarii vor disputa următorul meci cu Portugalia, o echipă cu un stil de joc diferit: „Nu pot să zic că sunt mai puternici (n.r. portughezii), dar au un joc mult mai în viteză, cu o linie de trocari tehnici. O să ne aștepte un meci greu”, a transmis Daniel Plai, care în urmă cu 4 ani debuta cu o victorie împotriva Portugaliei.

Anul trecut la Lisabona Stejarii au reușit performanța de a le întoarce meciul portughezilor în ultimele minute. Aceștia și-au revenit din a doua repriză de la un scor de 27 – 14, reușind să marcheze două eseuri care s-au dovedit a fi decisive pentru o victorie(28 la 27) decisă în ultima fază a jocului: „Îmi aduc aminte foarte bine meciul ăla. Nimenu nu credea că de la 27 – 14 am putea reveni cu două eseuri și să îi batem. A fost o revenire spectaculoasă”, completează Daniel Plai într-un interviu pentru Federația Română de Rugby.

Schimbări înaintea jocului cu Portugalia

Staff-ul tehnic a stabilit 3 schimbări în primul XV al echipei naționale pentru partida cu Portugalia: Daniel Plai începe la uvertură, Ionel Melinte va fi fundaș, iar Marius Simionescu aripă. Jucătorii Tudor Boldor, Taylor Gontineac și Robert Neagu nu vor participa din cauza accidentărilor.

„A fost grozav să îi avem din nou, alături de noi, în tribune, pe suporteri. Chiar dacă s-a jucat cu public doar 30% din capacitatea stadionului, atmosfera a fost ca și cum stadionul ar fi fost plin. În general, am fost mulțumit de rezultatul împotriva Rusiei – deși probabil ca jucătorii și suporterii deopotrivă au fost dezamăgiți de faptul că am luat trei eseuri cu moluri și nu am reușit să finalizăm câteva ocazii bune în care am depășit linia lor defensivă. În această săptămână am încercat să construim pe jocul din meciul cu Rusia, să facem un pas înainte. Echipa înțelege că trebuie să ne îmbunătățim jocul în toate aspectele, deoarece Portugalia a crescut foarte mult și are o forță ofensivă remarcabilă. Au obținut un rezultat grozav săptămâna trecută și vor veni la București plini de încredere, tocmai de aceea ar trebui să fie un meci frumos”, a declarat Andy Robinson, antrenorul Stejarilor.

Meciul este important deoarece contează în cursa de calificare pentru Cupa Mondială din 2023. „Va fi un meci destul de greu, va fi un meci capital pentru cursa de calificare. Emoțiile cresc de la o zi la alta, îi studiem detaliat și suntem alerți față de jucătorii lor”, a declarat Marius Antonescu, jucător al naționalei.

Acesta este de părere că portughezii sunt mult mai periculoși decât rușii, mai ales după ce săptămâna trecută au realizat un egal cu Georgia, cea mai temută echipă din Rugby Europe Championship. În momentul de față, România se află pe locul 2 în clasament, cu 4 puncte, fiind condusă de Spania cu 5 puncte. În spatele nostru se ală Georgia, pe locul 3, cu 2 puncte, Portugalia la rândul său cu 2 puncte, Rusia și Olanda cu 0 victorii.

Sâmbătă, la ora 17:30 pe Stadionul Național de Rugby „Arcul de Triumf”, Stejarii se vor lupta cu Portugalia. Alte meciuri disputate în aceeași zi din campionat sunt Rusia – Spania și Olanda – Georgia.