Doliu în lumea teatrului! A murit actorul Ion Rușcuț

Doliu în lumea teatrului! Actorul Ion Ruscuț s-a stins din viață cu numai câteva zile înainte să împlinească vârsta de 68 de ani. Anunțul a fost făcut de Teatrul Regina Maria din Oradea, unde Ion Ruscuț era angajat.

Instituția culturală a transmis că actorul a fost un om călduros și cu un simț al umorului greu de egalat”, notează publicația Bihoreanul.

„Colectivul Teatrului Regina Maria deplânge trecerea la cele veșnice a îndrăgitului actor Ion Ruscuț, care s-a stins din viață cu câteva zile înainte de a împlini 68 de ani. Ion Ruscuț va rămâne mereu în amintirea noastră atât ca actorul care își făcea meseria cu seriozitate și generozitate, cât și ca omul cald și cu un simț al umorului greu de egalat, alături de care am construit amintiri prețioase”, a transmis Teatrul Regina Maria pe Facebook.

Din anul 1983, Ion Ruscuț a dat viață multor personaje pe scena teatrului orădean. Dintre acestea, Teatrul Regina Maria a amintit de George, în „Omul care a văzut moartea”, de Victor Eftimiu, Ichim în „Steaua fără nume”, de Mihail Sebastian, Roberto în „La Grande Magia”, Bromden în „Zbor deasupra unui cuib de cuci”, adaptare de Dale Wasserman după Ken Kesey, regia artistică Marius Oltean, Polonius în „În inima nopții – Episodul Hamlet”, regia artistică Gavriil Pinte, sau Firs în „Livada de vișini”.

Ion Ruscuț a jucat, de asemenea, în spectacole pentru copii, precum „Fetița cu chibrituri”, „Croitorașul cel Viteaz și Hainele cele noi ale Împăratului” și „Micul Prinț”.

Actorul a avut roluri și în lungmetrajele Morgen (2010) și Berliner (2020) ale regizorului salontan Marian Crișan.

„Vocea lui inconfundabilă este recunoscută de toți copiii care au crescut cu desene animate dublate la studioul din Oradea, unde a fost atât actor, cât și regizor de dublaj”, au mai precizat reprezentanții TRM.

A murit actrița Gayle Hunnicutt

Lumea filmului a mai fost îndurerată recent de moartea unei mari actrițe. Este vorba despre Gayle Hunnicutt, cunoscută pentru rolul jucat în serialul „Dallas”.

Actrița a încetat din viaţă joi, 31 august, iar până acum nu a fost încă dezvăluită nicio cauză a morții.

Gayle Hunnicutt a fost unul din starurile în ascensiune în anii 1960.

Milioane de români au urmărit-o interpretând rolul Vanessa Beaumont din serialul „Dallas”. Un alt rol pentru care este binecunoscută este cel al Irenei Adler în serialul britanic „Aventurile lui Sherlock Holmes” (1984-1985).

Actriţa a apărut în multe alte seriale cunoscute, precum miniseria franceză „Fantômas”, „Fall of Eagles”, „Fragment of Fear”, „The Golden Bowl”, „The Legend of Hell House”, „Private Eye”, dar şi în reality show-ul „Selling London”.