Este vorba despre Chris Peluso, un actor care a jucat în câteva dintre cele mai bune spectacole de pe Broadway. Acesta a murit în ziua de 16 august, la vârsta de 38 de ani, după ce s-a luptat cu o tulburare schizoafectivă „debilitantă” care l-a forțat să iasă de pe scenă.

Actorul a suferit de tulburare schizoafectivă

Regretatul actor a suferit de tulburare schizoafectivă și a urmat un tratament în 2022 pentru a face față „paranoiei sale debilitante”, care l-a împiedicat să lucreze, conform informațiilor publicate de Daily Mail.

Potrivit sursei menționate, regretatul actor din SUA era căsătorit și avea o fetiță în vârstă de 2 ani și jumătate.

„Familia Teatrului Muzical din Michigan are inima frântă și anunță trecerea în neființă a dragului nostru membru al familiei/alumni, iubitorul, carismaticul și înzestratul divin Chris Peluso. Chris a jucat pe Broadway în Mamma Mia!, Assasins, Lestat, The Glorious Ones și Beautiful, l-a interpretat pe Fiyero în turneul Wicked și a jucat la Londra în Miss Saigon și Showboat. Inimile noastre sunt alături de familia sa”, a declarat Linda Goodrich, președinta interimară a departamentului de teatru muzical al Universității din Michigan.

Fanii și apropiații actorului au fost devastați

Unul dintre foștii co-staruri ai lui Peluso, John Haas, și-a împărtășit și el condoleanțele și a postat o fotografie cu ei împreună în costum.

„Sunt foarte trist să aud despre moartea lui Chris Peluso și sunt foarte recunoscător că am împărțit scena și baricada cu el acum 15 ani. A fost o lumină atât de frumoasă – remarcabil de talentat, amuzant și grijuliu. Trimit dragostea mea familiei și prietenilor săi în aceste momente. Odihnește-te în pace perfectă, om dulce”, a scris John Haas.

Peluso a postat ultima dată pe Instagram pe 22 ianuarie 2021, când a împărtășit o fotografie adorabilă a fiicei sale Aria Li Peluso, pe care o împărțea cu soția sa Jessica Gomes.

Cu două zile mai devreme, el postase o fotografie cu câinele său și le-a spus urmăritorilor săi că „așteaptă cu nerăbdare viitorul”.

În 2022, o pagină GoFundMe a fost creată pentru a finanța un „tratament de sănătate mintală” pentru Peluso de către doi dintre prietenii săi și a strâns peste 25.000 de dolari.

O descriere a campaniei de strângere de fonduri îi încuraja pe oameni să doneze pentru că „dragul nostru prieten Chris Peluso are nevoie de ajutorul vostru”.