Liderul Partidului Pro România, Victor Ponta, a declarat joi, la Constanţa, că în opinia sa rectificarea bugetară aprobată de Guvern nu va asigura surse de finanţare pentru administraţiile locale şi pentru proiectele locale sau naţionale, de investiţii şi, totodată, va lăsa Trezoreria statului fără o rezervă strategică.

"Noi ne-am uitat cu ochii unor oamenii care am făcut rectificări bugetare şi vreau să vă spun două lucruri pe care încercăm să le ridicăm ca probleme în Parlament. În primul rând, nu s-au alocat deloc resurse pentru autorităţile locale în ceea ce priveşte acoperirea cheltuielilor structurilor aflate în subordinea autorităţilor locale. O să avem în septembrie mii de oameni care lucrează în structurile locale şi care nu au bani de salarii. Evident, nu s-a alocat niciun leu pentru niciunul din proiectele locale sau naţionale. Şi s-a întâmplat un lucru care nu s-a mai întâmplat nici în perioada crizei din 2010. Se prevede în ordonanţa de rectificare ca Guvernul să ia bani din Trezorerie, acea rezervă care - pentru toţi cei care ştiu ce înseamnă guvernare - sunt banii aceia pe care îi ţii, eşti obligat de altfel să-i ţii pentru situaţii de criză, să îţi acopere 3-4 luni de importuri sau să-ţi acopere plata datoriei", a afirmat Ponta.

Liderul Pro România a mai declarat că în lipsa rezervei bugetare din Trezorerie, Guvernul va fi nevoit să încheie un nou acord de împrumut cu FMI în cazuri de criză financiară şi că oricum, în momentul de faţă, România are cele mai mari dobânzi la împrumuturi pe pieţele financiare din Uniunea Europeană.

"Cred că orice om normal are sau încearcă să pună nişte bani deoparte pentru o situaţie de criză. Statul român are aceşti bani puşi deoparte încă din perioada privatizărilor, din 2007-2008; nimeni nu a intrat peste ei, nici Guvernul Boc, Guvernul Ponta cu atât mai puţin. Este prima dată când se întâmplă acest lucru şi vreau să vă spun ce va însemna acest lucru, pentru că lumea zice: bun, dacă sunt nişte bani puşi deoparte pentru nişte situaţii foarte grave şi îi ia acum guvernul, asta e. Nu e 'asta e'! Înseamnă că în situaţii extrem de dificile Guvernul României va fi în incapacitate de plată şi va trebui să găsească urgent pe cineva, FMI, altcineva care să-i dea bani şi înseamnă că deja de azi, când vorbim, România este ţara din UE care se împrumută cel mai scump. Mai scump şi decât Grecia. Am văzut acum datele de la începutul lunii august, este prima dată când Grecia nu mai este ţara care se împrumută cel mai scump, ci România este. Asta înseamnă că o să plătim cu toţii din buzunar. Vreau să spun foarte clar, fără să intru în multe detalii, o să ne îndreptăm spre un faliment şi problema cu acest faliment este cine va plăti nota de plată, cine va fi la guvernare să plătească acest lucru", a spus Victor Ponta. AGERPRES