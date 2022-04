Ambasada Rusiei în Africa de Sud a postat mesajul respectiv în ziua de joi, 14 aprilie, alături de imagini ale liderilor armatei române în Al Doilea Război Mondial.

„«Un grup secret de monitorizare al NATO, format din oficiali ai unei companii militare private româneşti, a început să lucreze la Odesa», relatează presa. Aşadar, românii ajută regimul nazist kievean instalat la Odesa, la fel cum forţele armate ale României au ajutat forţele germane să ocupe Odesa în 1943. Se pare că cineva nu a învăţat din istorie”, este scris în postarea respectivă.

Informația citată de oficialii ruși provine de la un site care a preluat o știre difuzată de RIA Novosti. Amintim că aceasta este agenție rusă de stat care a fost interzisă în statele din Europa după ce Rusia a invadat Ucraina.

În altă ordine de idei, amintim că Pavlo Kirilenko, şeful administraţiei militare regionale Doneţk, a declarat că ”aproape toate aşezările din regiunea Doneţk de-a lungul liniei frontului sunt atacate”, potrivit CNN.

El a mai a subliniat situaţia dificilă a oraşului Mariinka, unde 11 civili au fost ucişi de la începutul invaziei ruse. Oraşul a fost grav avariat, cu aproape 100 de case distruse, 13 clădiri înalte şi trei şcoli afectate, a spus el.

„În ciuda bombardamentelor constante, civilii sunt evacuaţi din comunitate zilnic. Până astăzi, cel puţin 350 de persoane au fost mutate din Mariinka”, a mai spus Kirilenko.

“A secret monitoring group of NATO comprising officials of🇷🇴PMC has commenced work in Odessa”, media report. So, Romanians help Nazi Kiev regime in Odessa, just like🇷🇴forces were helping German forces in occupying it in 1943. Apparently someone didn’t draw lessons from history pic.twitter.com/ZAW8ReAmJN

