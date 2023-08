Este vorba despre Constantin Ștefu, cunoscut drept Costy pentru cei apropiați. Acest tânăr de doar 33 de ani a murit recent, potrivit unui anunț făcut chiar de sora lui.

Costy era cunoscut și îndrăgit de oameni deoarece aducea zâmbete pe chipurile copiilor îmbrăcându-se în Moș Crăciun la petreceri pentru cei mici.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 12 august

Potrivit informațiilor publicate de sora tânărului, înmormântarea va avea loc sâmbătă, 12 august, la ora 12:00. Până atunci, cei care vor sa își ia rămas bun o pot face la casa părintească, unde tânărul a fost depus.

„Bună tuturor, acest mesaj este pentru a confirma că, da, astăzi l-am pierdut pe fratele meu, Costelus/Costy/Constantin, copil, soț și tata. Cei care vor sa își ia rămas bun o pot face de mâine după ora 13.00, va fi depus la casa părintească – Sat Faraoanele, Com Vartescoiu iar înmormântarea va fi sâmbătă 12.08, ora 12.00”, a scris sora lui Constantin Ștefu pe Facebook.

Mulți apropiați au fost surprinși după moartea tânărului

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar prietenii și apropiații s-au declarat devastați la aflarea veștii. Postarea a strâns imediat sute de comentarii și reacții.

„Acum 2 ani trebuia să-ți organizăm nunta, acum trebuie să-ți conduc înmormântarea.. nici un caz, vărul meu, cel mai bun prieten/frățiorul meu, totul meu! Ceea ce urmez acum este de nedescris, fără cuvinte, doar lacrimi, te-am iubit mereu. (…) Odihnește-te în pace Costy!”, a scris o persoană.

„Nu pot să cred!! Am primit un telefon și m-a întrebat dacă pot lucra un costum pentru Mos Crăciun; i-am răspuns că nu am avut ocazia să lucrez așa ceva, dar voi încerca cu drag! Și l-am lucrat! Am avut onoarea și plăcerea să îi lucrez ultimul costum lui Mos Crăciun! Dar și să cunosc un om care se vedea de la distanță ce suflet mare are, la fel ca «rolul» jucat în aceasta viață. Dumnezeu își alege de pe acest pământ oamenii buni! Să ai odihnă veșnică «Moșule» iar familiei putere și condoleanțe!”, a scris o altă persoană.

„Chiar dacă nu am fost apropiați în această viață, fiind și neamuri într-un fel, să știi că mă bucuram mult că ai o familie frumoasă, mă bucuram când vedeam că făceai mulți copii fericiți în preajma sărbătorilor de iarnă…ce să mai… vestea aceasta m-a șocat nici acum nu îmi vine să cred! Dumnezeu să te ierte, Costy. Adio Moș Crăciun!”, a fost un alt comentariu.

„O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, lăsând în urmă o nemărginită durere şi un gol imens. Sincere condoleanțe! Multa putere și alinare! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis altcineva.