Industria regenerabilelor. România, obligată să achite 42 de milioane de euro plus dobânzi

Industria regenerabilelor. Conform Ministerului Finanțelor, România a suferit o înfrângere la Tribunalul arbitral al Băncii Mondiale de la Washington (ICSID) într-un proces inițiat de industria energiei regenerabile. Ca urmare, țara va fi obligată să achite despăgubiri în valoare de 42 de milioane de euro, la care se adaugă dobânzile.

Decizia care a afectat România a fost adoptată cu majoritate de voturi, cu 2 în favoarea și 1 împotrivă.

Conform deciziei tribunalului arbitral, România este obligată să achite reclamanților suma de 42,2 milioane de euro, la care se adaugă dobânda. În plus, țara este obligată să suporte costurile de arbitraj în valoare de aproximativ 600.000 dolari și să plătească aproximativ 3,5 milioane de euro pentru cheltuielile de apărare, la care se va adăuga dobânda aferentă.

Companiile reclamante solicitaseră despăgubiri în cuantumul de 142,7 milioane de euro de la România.

Companiile reclamante, nemulțumite de schimbarea legislației în domeniul energiei regenerabile

În 2013, Executivul sub conducerea lui Victor Ponta a implementat o strategie pentru încurajarea investițiilor în sectorul energiei regenerabile, prin intermediul unui sistem de certificate verzi.

Mai târziu, România a efectuat modificări asupra schemei de sprijin prin intermediul a numeroase acte normative. Ca rezultat al acestor modificări, în 2018, zece companii au demarat o procedură de arbitraj internațional împotriva României la ICSID.

Conform declarațiilor companiilor, bazându-se pe cadrul normativ favorabil inițial stabilit de Guvern, acestea au realizat investiții semnificative în sectorul energiei regenerabile. Fondurile au fost folosite la construirea a numeroase parcuri fotovoltaice. Însă, ulterior, ca urmare a modificărilor legislative, ele susțin că investițiile lor au fost afectate negativ.

Iată lista dezvoltatorilor care au acționat în calitate de reclamanți împotriva României.

1. LSG Building Solutions GmbH (Austria)

2. Pressburg UK GmbH (Germania)

3. Green Source Consulting GmbH (Austria)

4. Solluce Romania 1 BV (Olanda)

5. Risen Energy Solar Project GmbH (Germania)

6. Core Value Investments GmbH & Co KG Gamma (Germania)

7. Core Value Capital GmbH (Austria)

8. SC LJG Green Source Energy Beta SRL (România)

9. Anina Pro Invest Ltd (Cipru)

10. Giust Ltd (Cipru)

Energia regenerabilă este energia obținută din surse naturale care sunt inepuizabile sau se reînnoiesc într-un timp relativ scurt în comparație cu timpul necesar pentru a le produce. Aceste surse includ energia solară, energia eoliană, energia hidroenergetică, energia geotermală și energia biomasică.

Utilizarea acestor surse de energie contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la diversificarea mixului energetic, având un impact mai redus asupra mediului înconjurător în comparație cu sursele convenționale de energie, precum cărbunele sau petrolul.