România, „grânarul Europei”, a ajuns să aibă deficit de balanţă comercială pe alimente

Printre subiectele abordate în discursul său a fost şi faptul că România are, în prezent, un deficit de balanţă comercială pe alimente şi importă foarte multe alimente, deşi era considerată la un moment dat grânarul Europei.

Prim-ministrul este de părere că această industrie nu s-a mai dezvoltat suficient, iar investitorii şi-au pierdut interesul.

„Nouă ne este foarte greu să înţelegem cum această ţară care este considerată grânarul Europei, care a fost considerată din istorie Coşul de Pâine al Europei, să aibă deficit de balanţă comercială pe alimente.

Importăm alimente de toate felurile, asta din cauza faptului că nu am dezvoltat şi nu am fost în măsură… am avut la un moment dat, dar acum s-a pierdut interesul pe dezvoltarea industriei alimentare şi cred că aici investitorii din Amcham trebuie să vină şi să investească în industria alimentară”, a declarat joi, 23 martie, premierul Nicolae Ciucă.

Şeful Guvernului a mai subliniat că Executivul va veni cu programe foarte bine ţintite pentru susţinerea femierilor.

„Dincolo de faptul că facem apel la dumneavoastră, sunt măsurile pe care noi la nivel guvernamental va trebui să le luăm, astfel încât să venim cu programe foarte bine ţintite pentru susţinerea fermierilor români şi pentru dezvoltarea industriei alimentare”, a afirmat Nicolae Ciucă.

Investitorii găsesc în România o ţintă perfectă pentru a-şi plasa banii

Premierul României a punctat că ţara noastră are un potenţial uriaş pentru investiţii, nivelul de atractivitate pentru investitori în România fiind clasificat pe poziţia 16 din 32 de ţări, potrivit unei evaluări realizate în 2022.

„Suntem o ţară care oferă şi predictibilitate. Aveţi aici ambii lideri ai partidelor politice care formează majoritatea parlamentară şi guvernamentală, care îşi asumă să ia măsurile necesare şi să asigure cadrul de stabilitate fiscală şi cu toţii am păstrat deschis acest dialog atunci când am luat măsuri.

Ştiţi foarte bine că am declarat că Guvernul este unul orientat pro-business, este un Guvern care îşi doreşte să atragă investiţii, care sprijină investiţiile”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

România nu are altă şansă decât să-şi păstreze stabilitatea politică

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a adăugat că se va lupta pentru stabilitatea politică a României şi pentru păstrarea unei platforme prin care ţara noastră poate evolua din punct de vedere economic. „Nu avem altă şansă”, a punctat premierul.

„Nu avem altă şansă decât să luptăm în continuare pentru această stabilitate politică, să păstrăm această platformă prin care putem să asigurăm evoluţia economică a ţării noastre.

PNRR – în momentul de faţă nu s-ar fi ajuns să se discute de cererea de plată numărul 3 dacă nu exista acest angajament şi dacă nu exista convingerea noastră că PNRR este instrumentul prin care putem să aliniem două obiective importante, cel al reformelor şi cel al investiţiilor. (…)

PNRR, reformele din PNRR, OCDE, standardele din OCDE au fost asumate în momentul cel oportun din punctul meu de vedere şi cred că este linia prin care ţara noastră poate să spere că se va înscrie în acest club al ţărilor care îşi doresc dezvoltare, îşi doresc libertate, îşi doresc toate valorile lumii democratice şi poate, la rândul ei, odată ce ajunge în acest club, să continue şi să aibă potenţial să ajute mai mult şi Republica Moldova şi celelalte ţări partenere cu care noi avem relaţii, atât în interiorul Uniunii Europene, cât şi în interiorul NATO”, a mai declarat Nicolae Ciucă la Adunarea Generală Anuală a membrilor AmCham România.

Proiectul ION este o idee excepţională, subliniază Nicolae Ciucă

La final, premierul Ciucă a amintit şi de domeniul IT&C, făcând referire la mult comentatul asistent virtual ION de la Guvern, ce foloseşte inteligenţa artificială.

Prim-ministrul spune că şi-a asumat acest proiect al tinerilor români, în ciuda glumelor făcute, şi este gata să o facă din nou, pentru că vorbim despre „o idee excepţională”.

„Ultimul domeniu şi închei este cel IT&C, tehnologie şi cercetare-dezvoltare. Am să fac în aşa fel încât, data viitoare la AmCham, o să îl trimit pe ION. Sper ca până atunci să termine de acumulat, de învăţat şi să participe la astfel de activităţi.

Am foarte mare încredere. Este un proiect al tinerilor români şi l-am asumat, cu toate glumele. Îl voi asuma şi a doua oară şi a treia oară, pentru că este un proiect al românilor, al cercetătorilor români în domeniu.

A fost o idee excepţională şi am încredere că ea va produe efecte. Ca atare, doar prin acest exemplu, potenţialul nostru în IT&C, inteligenţă artificială şi în cercetare-dezvoltare sunt oportunităţi de asemenea, doamnelor şi domnilor investitori, membri ai AmCham unde vă aşteptăm cu mare încredere”, a mai spus Nicolae Ciucă.