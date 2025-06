Kelemen Hunor a susținut că povara actualelor dezechilibre bugetare nu trebuie pusă pe umerii cetățenilor sau ai economiei, întrucât nu ei au generat deficitul bugetar semnificativ.

În opinia sa, responsabilitatea aparține celor care au guvernat în ultimii ani și care au ales să cheltuiască peste măsură, cu intenția de a obține capital electoral în perspectiva alegerilor. El a subliniat că aceste cheltuieli nu și-au atins scopul politic, deoarece partidele aflate la guvernare au pierdut alegerile.

”Nu poţi să pui povara pe cetăţeni şi pe economie. Până la urmă, nu ei au făcut acest buget şi această gaură în buget anul trecut. Şi acest lucru s-a discutat mult. De unde am plecat şi unde am ajuns. Deci aceste lucruri trebuie discutate, fiindcă oricum oamenii le cunosc (…)

Liderul UDMR a explicat, într-o intervenție televizată, că problema bugetară actuală nu poate fi soluționată printr-o singură măsură, cum ar fi doar tăieri de cheltuieli sau doar majorări de taxe. Acesta a precizat că este nevoie de un echilibru și de asumarea responsabilității politice, întrucât oamenii sunt deja conștienți de dimensiunea dezechilibrelor.

A admis, totodată, că există viziuni diferite în ceea ce privește strategia de redresare, dar a insistat asupra unei abordări responsabile și oneste în fața cetățenilor.

”O cură foarte puternică, foarte puternică şi trebuie să lucreze pentru cetăţeni. Şi nu spun acest lucru fiindcă am spus anul trecut în campanie, eu cred în acest lucrul. Că dacă ne uităm la tot ce a fost făcut greşit, se poate corecta”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a afirmat că în 2024 s-au cheltuit cu aproximativ 70 de miliarde de lei mai mult decât veniturile statului, ceea ce a condus la o „gaură” bugetară considerabilă. Potrivit acestuia, o parte importantă din aceste fonduri au fost alocate pentru pensii și salarii, subliniind că majorările au depășit rata inflației.

El a mai adăugat că o altă cauză o reprezintă supracontractarea investițiilor, întrucât bugetul alocat pentru acest sector a crescut semnificativ, de la sub 100 de miliarde în urmă cu doi ani, la 120 de miliarde în 2023 și, ulterior, la 150 de miliarde în 2024, datorită fondurilor din PNRR.

”O parte, sigur, au mers pe pensii şi pe salarii, că au fost creşteri importante, peste inflaţie şi acest lucru trebuie spus, dar, ok, era aşteptarea oamenilor şi supracontractare la investiţii. Anul trecut am avut 120 de miliarde investiţi.

În acest an, sigur, şi datorită PNRR-ului a crescut la 150 de miliarde. Dar cu un an înainte era sub 100 de miliarde. A crescut şi PIB-ul. Este adevărat. Noi ne-am asumat o reformă fiscală în PNRR ”, a mai declarat Kelemen Hunor.