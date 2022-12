România și-ar dori modificarea tratatelor UE! Bogdan Aurescu: Este o discuție care se poartă de mai multă vreme

Așadar, ministrul Afacerilor Externe a spus că modificarea tratatelor UE este analizată de multă vreme, după ce s-a constatat că în anumit situații a existat un blocaj, din cauza unanimității.

„Este o discuție care se poartă de mai multă vreme în cadrul UE, pentru că într-adevăr s-a constatat că în anumit situații, critice uneori, unde era nevoie de o decizie a UE într-un anumit format, a existat un blocaj, din cauza unanimității. A existat această discuție și s-a purtat o dezbatere inclusiv la Conferința privind Viitorul Europei. În urma acestei consultări populare europene, unul dintre elementele de follow-up pe care se va discuta va fi: dacă este nevoie de o modificare a tratatelor și inclusiv în ceea ce privește majoritatea calificată”, a declarat Bogdan Aurescu, conform digi24.ro

De asemenea, acesta a subliniat că România a acționat întotdeauna într-un spirit european și a încercat să găsească formule altfel, ci „nu cum au făcut alții, precum Austria”.

„Noi am avut inițial o poziție de susținere a unanimității, pentru că întotdeauna am considerat că statele mici ar trebui să aibă această pârghie la îndemână dacă există o situație în care interesele lor o cer să poată să blocheze o anumită decizie. Noi am constatat că România întotdeauna a acționat într-un spirit european și a încercat să găsească formule altfel, decât prin a se opune prin veto, nu cum au făcut alții, precum Austria”, a mai spus Bogdan Aurescu.

Veto-ul, o slăbiciune instituțională a UE

La rândul său, Andreas Treichl, președintele Consiliului de Supraveghere al Fundației Erste și un constant ambasador al României în Europa, a argumentat anterior că Veto-ul este o slăbiciune instituțională a UE și trebuie evitat pe cât de mult posibil.

„Cred că este păcat că Austria își folosește dreptul de veto în UE într-o astfel de situație. Veto-ul este o slăbiciune instituțională a Uniunii Europeană și trebuie evitat pe cât de mult posibil. Mă întristează faptul că am folosit acest instrument ca să blocăm accesul României în spațiul Schengen”, a răspuns Andreas Treichl, atunci când a fost întrebat ce părere are despre atitudinea Guvernului Federal al Austriei față de dorința României de a intra în Schengen.

„Putem avea opinii diferite în această privință. De altfel, este surprinzător faptul că cifrele privind migrația, pe care Austria le folosește ca argument, sunt semnificativ diferite de cifrele vehiculate de Frontex, agenția UE de protecție a frontierelor. Pentru cei din exterior, este imposibil de înțeles cine are dreptate aici. La toate astea se adaugă și faptul că Austria și-a arătat poziția de respingere a aderării mult prea târziu. Se pare că în ultimele săptămâni, guvernul de la Viena și-a schimbat opinia, din motive neștiute, iar acest fapt este îngrijorător pentru pentru toată lumea”, a mai spus Andreas Treichl.