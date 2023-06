EURO U21 este cel mai important eveniment al verii în pauza competițională pentru cluburi, iar așteptările sunt destul de mari de la echipa lui Emil Săndoi. România se află la a treia prezență consecutivă la Campionatul European de tineret și își propune să ajungă în semifinale, așa cum a reușit în 2019 echipa antrenată la acel moment de Mirel Rădoi. Visul suprem ar fi câștigarea trofeului, ceea ce ar reprezenta o performanță unică în istoria fotbalului românesc.

România nu este însă în cea mai bună formă, având în vedere că are șase meciuri la rând fără victorie. Patru dintre aceste au fost înregistrate în mandatul lui Emil Săndoi, care a pierdut meciurile cu Spania și Portugalia, dar a remizat cu Olanda și Germania. În orice caz, ultimul succes al „tricolorilor” mici datează din martie 2022, când am învins Finlanda cu 2-1.

Ușor nu va fi, având în vedere nivelul adversarelor noastre. Cea mai periculoasă este Spania, care are cinci titluri continentale câștigate, în 1986, 1998, 2011, 2013 și 2019. E o echipă de tradiție, care întotdeauna ca obiectiv câștigarea trofeului, chiar dacă la ultima participare s-a oprit în semifinale. Ucraina poate fi și ea o adversară periculoasă, în condițiile în care are în palmares o finală disputată în 2006, dar de atunci a mai avut o singură prezență la EURO U21. În schimb, Croația vine după o eliminare în sferturile de finală și mai are alte trei eliminări în grupe.

„Tricolorii” își propun însă un parcurs bun și un debut cu dreptul și mizează pe sprijinul fanilor în confruntarea cu Spania pentru a obține măcar o remiză. Pe site-urile de pariuri online fotbal Spania are cota 6.50 și este a treia favorită la câștigarea turneului, iar Franța pornește din postura de principală favorită cu cota 4.75. Germania are cota 6.00, în timp ce România are cota 25.00 să câștige turneul. „Tricolorii” au șanse mai bune să ajungă în sferturile de finală, cota fiind 2.25, respectiv 6.00 pentru a câștiga grupa.

Programul meciurilor din grupa României

Miercuri, 21 iunie

19:00 Ucraina – Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

21:45 România – Spania (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

Sâmbătă, 24 iunie

19:00 România – Ucraina (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

21:45 Spania – Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

Marţi, 27 iunie

21:45 Croaţia – România (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

21:45 Spania – Ucraina (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

România găzduiește EURO U21 pe patru stadioane

Alături de Georgia, România va fi gazda turneului continental de tineret. În țara noastră se vor disputa, pe lângă meciurile aferente din faza grupelor, și două confruntări din sferturile de finală și o semifinală. Finala este programată la Batumi.

Inaugurat în 2021, stadionul Ghencea va fi gazda „tricolorilor” în faza grupelor. Are o capacitate de 31.254 de locuri – cea mai mare dintre stadioanele din România de la EURO U21. Tot în București vor fi organizate meciuri și pe stadionul Rapidului, care are o capacitate de 14.047 de locuri și a fost inaugurat în 2022. La Cluj se vor disputa meciuri pe două arene: Cluj Arena, cu o capacitate de 30.201 locuri și inaugurat în 2011, respectiv Dr. Constantin Rădulescu, cu o capacitate de 22.198 de locuri, modernizat în 2008.

Lotul României este următorul:

Portari: Ștefan Târnovanu (FCSB), Mihai Popa (FC Voluntari), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj).

Fundaşi: Alexandru Pantea (FCSB), Bogdan Racoviţan (Rakow / Polonia), Mihai Lixandru (FCSB), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Victor Dican (FC Botoşani), Andrei Borza (Farul), Valentin Ţicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi);

Mijlocaşi: Dragoş Albu (U Craiova 1948), Alexi Pitu (Bordeaux / Franţa), Constantin Grameni (Farul), Alexandru Işfan (Universitatea Craiova), Adrian Mazilu (Farul), Valentin Mihăilă (Parma), Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Vlad Pop (U Craiova 1948);

Atacanţi: Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul / Fiorentina).

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.