România Inteligentă a organizat joi o conferință națională numită „Ieșirea din criza deșeurilor, reguli și soluții noi de sustenabilitate, colectare, reciclare și economie circulară”.

La acest eveniment a fost prezent și ministrul Investiţiilor, Marcel Boloş, care a subliniat că țara noastră caută noi soluții pentru a deveni mai curată.

Marcel Boloș spune că deșeurile ar putea deveni o resursă energetică

„Trenul pentru Bucureşti a fost pierdut şi e păcat, pentru că erau alocate fonduri consistente pentru ce înseamnă deşeuri şi incineratorul care a fost gândit pentru aproximativ 200 de milioane de euro.

Au fost demersurile pe care le-au făcut Primăria Bucureşti şi Consiliul Judeţean Ilfov la vremea aceea, la fel ca şi primăriile de sector, am discutat când eram în primul mandat cum am putea să ducem la bun sfârşit proiectul acesta mare pentru Bucureşti, însă nu am avut sorţi de izbândă.

Deşi am avut fonduri programate pentru 2014-2020, aproape un miliard de euro pentru sistemul de managament al deşeurilor, nu am fost foarte harnici.

Şi acum mai avem judeţe care sunt în curs de elaborare a acestor documente strategice, pentru că ele sunt baza finanţărilor.

Urmează să continuăm finanţările prin programul operaţional de dezvoltare durabilă, unde avem un buget de un miliard de euro pentru sistemul de management integrat al deşeurilor, pentru divizarea acestui sistem.

Deci sunt autorităţi locale care fac demersuri ca să ajungă România mai curată şi, uşor, să ne îndreptăm şi spre zona de economie circulară şi să vedem deşeurile şi ca pe o resursă energetică ce poate fi valorificată”, a declarat Marcel Boloș.

Guvernul a aprobat schema de ajutor de minimis pentru construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Amintim că autoritățile au aprobat anterior „Schema de ajutor de minimis – Sprijin în vederea implementării proiectelor privind construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu.

„Obiectivul acestei scheme este de a sprijini operatorii economici în vederea realizării de lucrări pregătitoare necesare investiţiilor finanțate în baza Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii cu scopul reducerii efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare.

În cadrul acestui instrument de finanțare nu a fost prevăzută posibilitatea finanțării lucrărilor pregătitoare, acestea fiind reprezentate de plata arhitecților, inginerilor și consultanților, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate sau documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, pentru pregătirea și/sau implementarea proiectului”, a informat Ministerul mediului.